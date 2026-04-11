ニッポン放送『週末・嵐フェスティバル！』開催 嵐5人へのメッセージ、名曲にまつわるエピソードを募集
ニッポン放送は4月のスペシャルウィークにあわせ、『週末・嵐フェスティバル！』と題した特別編成を実施する。土日2日間にわたり、嵐の名曲とリスナーの熱い思いを届ける計330分の大型企画となる。
【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像
4月25日午前8時30分から放送の『八木亜希子 LOVE＆MELODY』では、「いとしの嵐150分！」を展開。パーソナリティの八木亜希子が、世代を超えて支持される嵐の魅力をトークと音楽で掘り下げる。番組内コーナー「10時のグッとストーリー」では、嵐の名曲にまつわるエピソードを紹介。「#推しベス」では、4月を通して募集している嵐の“マイベストソング”のリクエストを、思い出やメッセージとともに届ける。
翌26日午前9時からは『三宅裕司 サンデーヒットパラダイス』が「まるごと嵐180分！」を放送。三宅裕司による軽快な進行のもと、嵐の楽曲を3時間にわたって特集する。番組では月に1度、1組のアーティストに焦点を当てる企画を行っており、今回は嵐をピックアップ。思わず口ずさみたくなるヒット曲とともに、楽曲にまつわる思い出やエピソードをリスナーの声でつないでいく。
両番組では、5大ドームツアー『We are ARASHI』で全国のファンに27年分の感謝を伝えている嵐のメンバー5人へのメッセージも募集。リスナーそれぞれの記憶に刻まれた楽曲とともに、嵐への思いを共有する時間となる。
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4月25日午前8時30分から放送の『八木亜希子 LOVE＆MELODY』では、「いとしの嵐150分！」を展開。パーソナリティの八木亜希子が、世代を超えて支持される嵐の魅力をトークと音楽で掘り下げる。番組内コーナー「10時のグッとストーリー」では、嵐の名曲にまつわるエピソードを紹介。「#推しベス」では、4月を通して募集している嵐の“マイベストソング”のリクエストを、思い出やメッセージとともに届ける。
両番組では、5大ドームツアー『We are ARASHI』で全国のファンに27年分の感謝を伝えている嵐のメンバー5人へのメッセージも募集。リスナーそれぞれの記憶に刻まれた楽曲とともに、嵐への思いを共有する時間となる。