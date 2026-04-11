ステージ4の「下咽頭がん」を公表したタレントの見栄晴さんが4月11日、自身のインスタグラムを更新。2024年の治療開始から節目となる検査の結果を報告しました。



【写真を見る】ステージ4【 下咽頭がん 】見栄晴さん 治療から丸2年「再発や転移がないか？」「検査の結果を聞きに病院へ…」



見栄晴さんは、自宅の庭に咲いた芝桜の前で笑顔の画像を添えて、「再発や転移がないか？今週月曜日に受けたCT検査の結果を聞きに病院へ…」と投稿。検査の結果「大丈夫との事で良かったです」とがんの再発や転移がなかったことを報告しました。





続けて「治療が終わって丸2年が経ち再発転移もなく、こうやって当たり前の日常を送り、週末は大好きな競馬を楽しむ事ができている事に自分は幸せだなと思いますし、感謝しかありません」と、現在の良好な経過に安堵の思いを綴りました。





そして「馬券が当たる当たらないに関係なく、競馬を楽しめる事だけでありがたいです」「⁡いやいや…やはり馬券は当てたいです」「今週こそ大きな花を咲かせるぞ」と、自身の競馬への意欲をユーモアを交えて締めくくりました。





【担当：芸能情報ステーション】