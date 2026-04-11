「ロイヤルズ２−０ホワイトソックス」（１０日、カンザスシティ）

ホワイトソックスが１１三振を喫して２安打完封負け。村上はメジャー２度目の３打席連続三振を喫し、４打数無安打。３月２９日（日本時間同３０日）のブルワーズ戦以来、メジャー２度目の１試合３三振となった。

「３番・一塁」で先発。昨季メジャー８勝を挙げた１９１センチの長身左腕、ブービックに対して初回２死は５球連続のスライダーで見逃し三振。四回１死も４球連続の変化球で、最後はスライダーで見逃し三振に倒れた。

六回２死二塁もカウント２−２から真ん中付近に入ったスライダーで、空振り三振に終わった。この打席も直球は１球しかなかった。

九回２死は右腕のエルセグに中飛に抑えられた。これで１１打席連続無安打となり、その間に３四球を選んでいるものの、打率・１８２まで落ち込んだ。

村上は日本選手で史上初の開幕から３試合連続本塁打を放つ好スタートを切った。しかし、４月７日（同８日）のオリオールズ戦でベンチスタートとなり、メジャー１１試合目で初のスタメン落ち。最近５試合で１４打数１安打、打率・０７１、０本塁打、０打点で６三振と苦しんでいる。