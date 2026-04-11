◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は、第１日（１０日）に１バーディー、２ボギーの７３、５７位と出遅れ、第２日は「裏街道」と呼ばれるイン（１０番）からスタートした。前半の９ホールを１バーディー、２ダブルボギーの３９で回り、通算４オーバーにスコアを落とした。渋野がハーフターンした時点で８４位に後退。予選通過ライン（５０位タイまで）とは４打差があり、大ピンチとなっている。後半に巻き返しを図る。

首位からスタートした稲垣那奈子（三菱電機）が１番パー５でバーディー発進。通算８アンダーで首位に立っている。前半の９ホールを５バーディー、ボギーなしの３１のビッグスコアをマークした三ヶ島かな（ランテック）らが３打差の２位で追っている。

今大会は、気温が高くなることで有名な埼玉・鳩山町の石坂ＧＣで開催。この日は晴れ。まだ、４月中旬にもかかわらず、最高気温は夏日（２５度）を超えて、３０度に迫ることも予想されている。最終組のホールアウト予定時間は午後３時４５分。選手、キャディー、ギャラリー、関係者は熱中症などに注意することが必要だ。