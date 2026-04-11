3児の母・近藤千尋「ラヴィット！」現場での娘の姿公開「愛らしい姿」「大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの近藤千尋が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕事現場での三女の姿を公開し、話題となっている。
【写真】36歳3児の母モデル「大きくなってる」し撮影現場での三女の姿
近藤は「＃ラヴィットの現場にて」と、ハッシュタグをつけて写真を投稿。出演しているTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）の現場にて、三女がカップ麺やドリンクの自動販売機の前で立つ姿を披露している。三女はお団子ヘアで、ピンクの半袖ワンピースにピンクの靴を履いた姿となっている。
この投稿には「愛らしい姿」「見るたび大きくなってる」「女の子ですね」「ママのお仕事についていくなんて貴重な経験」「癒しですね」などと反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「大きくなってる」し撮影現場での三女の姿
◆近藤千尋、仕事現場での娘の姿投稿
近藤は「＃ラヴィットの現場にて」と、ハッシュタグをつけて写真を投稿。出演しているTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）の現場にて、三女がカップ麺やドリンクの自動販売機の前で立つ姿を披露している。三女はお団子ヘアで、ピンクの半袖ワンピースにピンクの靴を履いた姿となっている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「愛らしい姿」「見るたび大きくなってる」「女の子ですね」「ママのお仕事についていくなんて貴重な経験」「癒しですね」などと反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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