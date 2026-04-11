およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を終えた宇宙船が、先ほど地球に帰還しました。

「着水を確認。私たちの隣の星を探求する新たな章が完結しました。宇宙飛行士たちが地球に戻りました！」

およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を終えた宇宙船は、およそ10日間の飛行を終え、日本時間きょう午前9時すぎ、地球に帰還しました。

宇宙船はエンジン部分を切り離して大気圏に再度突入。機体の速さは秒速およそ11キロ、温度は2760度以上まで達したとみられていますが、無事、パラシュートを広げ、アメリカ・カリフォルニア州の沖合に着水しました。

宇宙飛行士たちは待機していた船に引き上げられた後、健康診断などを受ける予定です。

これは国際的な月の探査プロジェクト「アルテミス計画」の一環で、およそ半世紀ぶりに4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船が月の裏側まで飛行。アポロ13号が1970年に達成した記録を56年ぶりにぬり替え、人類史上最も遠い地点へと到達しました。

NASA＝アメリカ航空宇宙局は2028年の月面着陸を目指していて、今回の飛行で得られた観測データなどを今後の計画に生かす方針です。

宇宙飛行士らの帰還を受け、アメリカのトランプ大統領はSNSを更新し「すべてが圧巻だった」と祝福しました。「ホワイトハウスで会えるのを楽しみにしている」と述べたうえで「次は火星だ！」と意気込みました。