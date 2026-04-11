16、17年に日本ハムに所属したレンジャーズのクリス・マーティン投手（39）が10日（日本時間11日）、ロサンゼルスでのドジャース戦前に本紙インタビューに応じた。

マーティンは昨季限りでの現役引退を示唆していたが、9試合の登板で2勝6敗2セーブ13ホールド、防御率2・98の好成績。それでも、右肩や左足ふくらはぎの故障で万全のシーズンではなかったとし「ああいう形でキャリアを終えたくなかった。ありがたいことにレンジャーズがもう一度チャンスをくれたから現役を続ける決断をした」という。

今季はここまで6試合に投げ1勝1敗、防御率7・20。「昨季の方が成績は良かったね」と笑ったが「ここ2年は引退についてばかり考えてきたが今年は違う。とにかく楽しむこと。1日1日を大切にすること。その日の試合に勝つためにプレーする。それだけを考えている」。初心に帰り、ガムシャラに右腕を振り続けている。

日本ハムで過ごした16、17年のシーズンは計92試合に登板し、2勝2敗22セーブ48ホールド、防御率1・12。不動のセットアッパーとしての地位を確立し、大谷（現ドジャース）らとリーグ優勝や日本一を経験した。

「あの経験は本当に大きかった。日本でたくさんの声援を受け、大事なイニング、緊迫した場面を任されるようになった。“チームが試合に勝つために自分が投げる”という感覚を取り戻すことができた。米国ではマイナーにいると、メジャーに上がるために投げている感覚になりやすい。でも、日本では違う。目の前の試合に勝つために投げる。その違いは大きかったし、自分にとってすごく良い経験だった」

18年にレンジャーズに移籍後はブレーブス、カブス、ドジャースレッドソックスと渡り歩き、24年に再びレンジャーズに復帰。日本ハム入団前はメジャー通算40試合の右腕がいまや通算424試合（日本時間4月11日試合前時点）に登板するメジャー屈指の救援投手となっている。

日本ハム時代はダニエル夫人との間に子供はいなかったが、米国に戻ってから4人の子宝に恵まれた。日本での生活は自身の人生に大きなプラスになったとし、「子供たちを日本にまだ一度も連れて行ったことがないので、日本の文化を体験させたいと思っている。あの国での生活や野球のやり方を見せることは、すごくいい経験になると思う」と熱弁。当時はなかった日本ハムの新本拠地エスコンフィールドにも興味津々で「写真で見たことがある。是非行ってみたい」と思いを巡らせた。

日本ハムには同じ中継ぎ投手だった宮西、玉井や先発の有原、加藤、内野手の中島、外野手の西川などマーティンがともにプレーした多くの選手が残っている。

「40歳の宮西がまだ現役を続けているのは本当にすごいこと。僕もまだまだ頑張らなくてはいけない。北海道に行く機会があればみんなによろしく伝えて欲しい」

2メートル3の長身から日本ハム時代の愛称は「キリン」。日本で培った勝負度胸でマーティンはまだまだ右腕を振る。（ロサンゼルス・柳原 直之）