お笑いコンビ、ナイツが11日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。1年前から言いたかったことを明かした。

土屋伸之は10日、自身のインスタグラムで、2年間予備校に通いながら美大受験に挑戦し、このたび合格したことを報告。オープニングで受験勉強の日々について語った。

土屋は「2年間受験勉強だったから、1年目も受けたんです」と回想。「その時は東京芸大っていう、美大と言ったらみんな目指すところだと思うんですけど。倍率22倍とかのすごいところを受けて」と振り返った。また「その1次試験が全然ダメだったの。1年間勉強したのに、こんなにできないかっていうぐらい。デッサンの試験が全くできなくて、自分の実力のなさに打ちひしがれて。会場には見たことないぐらいうまい子の絵があったりして、制限時間が迫っていく中で、はあ〜これで終わったと。またもう1年だ」と実力不足を痛感したという。

試験当日は落胆したまま帰宅し「ボロボロになって夜家に帰ってきて、はあ〜って落ち込んでる時に電話がかかってきて」。マネジャーからの連絡で、その内容については「『塙さんが側溝に落ちて顔面骨折したので』って。あの日だった」と、ドラマの聖地巡礼中に塙が顔面骨折した日と同じ日だったことに苦笑した。

塙が「これを早く言いたかった！」と声を大にすると、土屋も「これを言いたかった」と大笑い。塙が「じゃあ、キラーフレーズお願いします」と促すと、土屋は「コンビそろって“落ちた”日です」と言い、ブースを笑いに包んだ。

塙は「これを言いたかった。去年からしたためてたの。でもこれは言えないもんなって」と“解禁”にスッキリした様子だった。