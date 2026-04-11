「取材活動」と称して名店を巡る49歳の息子。その費用を支払うのは、遺族年金で暮らす78歳の母でした。親子が「夢」という言葉で先送りにし続けてきたのは、親の年金という細い糸一本で繋がった生活がいかに脆いかという事実と、目前に迫った「親子共倒れ」の危機でした。本記事では田嶋さん親子の事例から、「就労・年金・家計防衛」の3つの立て直し策について、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が解説します。※紹介する事例は、相談者より許可を得て、プライバシー保護の観点から相談者の個人情報および相談内容を一部変更して記事化しています。

78歳母「息子は夢を追いかけているんです」

事務所に最初にいらしたのは、都内で暮らす78歳の田嶋啓子さん（仮名）です。6年前に夫を亡くし、現在は49歳の長男、達也さん（仮名）と2人暮らし。都内にある持ち家の一戸建てに住んでいます。

「先生、恥ずかしい話なんですけど……息子のことで相談があるんです」

啓子さんはそう切り出しました。達也さんは大学卒業後、食品メーカーに就職したものの3年で退職。その後、飲食店のアルバイトを転々としたあと、30代半ばから「フードライター」を自称し、食べ歩きのブログやSNSを始めたそうです。

「本人は『取材活動だ』といって、毎日のように外食しています。お昼はうなぎの名店、夜は焼肉。芸能人が来るようなお店にも平気で行くんですよ」

しかし達也さんのブログには広告収入もなく、ライターとしての原稿料もほぼゼロ。実態としては、年金暮らしの母親のお金で「美食」を楽しんでいるだけでした。

啓子さんの収入は、亡くなった夫の遺族厚生年金と自身の老齢基礎年金を合わせて月額約18万円。ここから食費、光熱費、固定資産税、そして達也さんの国民健康保険料まで支払っています。

「足りない月は貯金を崩しています。でも最近、残高を見るのが怖くて……」

通帳を拝見すると、夫の死亡保険金などで一時は800万円あった預貯金が、わずか6年で190万円まで減っていました。年間100万円以上のペースで取り崩していた計算です。

月18万円で2人暮らし…息子の外食費に消える年金

啓子さんの家計を少し整理してみましょう。

総務省の「家計調査」（2024年）によれば、65歳以上の単身無職世帯の消費支出は月約14万9,000円です。それが2人暮らしとなれば、当然ながら食費や光熱費は膨らみます。啓子さんの年金月18万円は、慎ましく暮らす1人分としてはなんとかなる金額ですが、49歳の大人がもう1人いる世帯を支えるには明らかに不足しています。

達也さんの外食費を啓子さんに尋ねると、こう答えました。

「正確にはわかりません。でも月に6万円くらいは使っていると思います。食費だけじゃなくて、スマホの料金もわたしが払っていますし、洋服も買ってあげることがあります」

仮に達也さん関連の支出が月8万円だとすると、啓子さん自身が使えるお金は月10万円。ここから固定資産税の月割り分（年間約12万円、月1万円）、光熱費（月1万5,000円）、通信費（月5,000円）、医療費（月8,000円）を差し引くと、啓子さんの食費や日用品に充てられるのは月6万2,000円ほどです。

内閣府の「高齢社会白書」（令和7年版）によれば、60歳以上で経済的な暮らし向きに「心配がある」と感じている人は約3割にのぼります。啓子さんのケースはまさにそれ以上の状況です。

さらに深刻なのは、達也さんの将来です。49歳で厚生年金の加入期間はわずか3年。国民年金も長期間未納が続いています。このままでは65歳になっても受け取れる年金はごくわずか。仮に老齢基礎年金を満額受け取れたとしても月約6万9,000円（2025年度）ですが、未納期間を考えると実際はさらに低くなるでしょう。

転機は突然やってきました。啓子さんが自宅で転倒し、大腿骨を骨折。救急搬送され、そのまま入院となったのです。啓子さんが入院した翌日、達也さんから事務所に電話がありました。

「母が急に入院してしまって。それで……明日から俺のメシ代、どうなるんですかね」

正直、言葉を失いました。母親の体を心配するのではなく、最初に出た言葉が「メシ代」とは……。

「もう遅い」はない…今日から始める3つの立て直し

啓子さんの入院をきっかけに、筆者は達也さんとも面談の機会を設けました。最初は「FPに話すことなんかない」と渋っていた達也さんですが、通帳の残高190万円という数字を見せたとき、ようやく表情が変わりました。

「……え、これしかないの」

そこから少しずつ、現実に向き合う対話が始まりました。筆者からは3つの提案をしています。

まず1つ目は、達也さんの就労です。49歳からの再就職は簡単ではありませんが、2025年の全国の有効求人倍率は1.2倍前後で推移しており、人手不足の業種を中心に働き口は存在します。飲食業界の経験を活かせば、調理補助や食品製造といった現場は年齢に寛容な傾向があります。まずは週3日からでもアルバイトを始め、社会復帰のリズムをつくることを勧めました。

2つ目は、国民年金の立て直しです。達也さんの未納期間のうち、過去に免除や納付猶予の申請をしていた期間があれば、10年以内の分は「追納」が可能です。一方、免除申請もせず単に未納だった期間は、残念ながら2年の時効を過ぎるとあとから納めることができません。

ただし、いまから60歳まで保険料を欠かさず納め、さらに60歳以降は65歳まで「任意加入」を続ければ、納付月数を上積みすることは可能です。達也さんの場合、厚生年金の3年間に加えて今後16年間（49歳から65歳まで）納付を続ければ、合計で約19年分。老齢基礎年金だけでも月3万円台は確保できる見込みです。さらに就労して厚生年金に加入できれば、上乗せも期待できます。

3つ目は、啓子さんの家計防衛です。入院費用は高額療養費制度を活用すれば自己負担は月数万円に抑えられますが、問題はその後のリハビリと介護の可能性です。残り190万円の貯蓄を啓子さん自身の医療と介護のために確保し、達也さん関連の支出は本人の収入から賄う体制に切り替える必要があります。

面談の最後、達也さんはこうつぶやきました。

「おふくろが元気でいてくれたから、なにも考えなくてよかったんだよな……」

その言葉には、20年近く目をそらしてきた現実への気づきが、少しだけ混じっているように感じました。

親の年金や貯蓄は、いつまでもあるものではありません。高齢の親に経済的に依存している中高年の子は、決して珍しい存在ではなくなっています。しかし、親の健康が揺らいだとき、その生活は立ち行かなくなります。「うちは大丈夫」と思っている家庭ほど、一度立ち止まって家計の現実を確認してほしいです。年齢を理由に「もう遅い」と諦める必要はありません。今日からできることは、必ずあります。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー