「お金の管理が大変」46歳フリーランス男性、年収150万円。実家暮らしをする理由は？
親の見守りや将来への備えとして、あえて実家を生活の拠点に選ぶ選択肢は、決して珍しいものではありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、千葉県市原市在住・46歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：フリーランス（事務）
在住：千葉県市原市
家族構成：自分、父親、母親
世帯年収：自分150万円、父450万円
実家の間取り：3LDK
交際費：6万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：50万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定なし」と話しました。
さらに「別々の生活をするより同居するほうが生活費の節約になって、お金の余裕が生まれ、生活するのが楽になるから」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「お金の貸し借りや立て替えをする事が多くなり、お金の管理が大変になった。結局生活費などを家に入れないと居心地が悪い」と続け、家計の事情を吐露。
ご両親のサポートと生活費の節約を両立させていますが、プライバシーの欠如や関係悪化に悩む側面も見られます。家計内での貸し借りなど特有の課題を抱えつつ、家族としての距離感を模索している様子が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、千葉県市原市在住・46歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：46歳男性
職業：フリーランス（事務）
在住：千葉県市原市
家族構成：自分、父親、母親
世帯年収：自分150万円、父450万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：2万円
交際費：6万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：50万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定なし」と話しました。
「一緒に住むことで親の手伝いが出来る」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「親が高齢で、病気などで生活の手伝いが必要になってきていて、一緒に住むことで親の手伝いが出来るから」と回答。
さらに「別々の生活をするより同居するほうが生活費の節約になって、お金の余裕が生まれ、生活するのが楽になるから」と話してくれました。
「生活費などを家に入れないと居心地が悪い」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家族と同居することでプライバシーがなくなり、過ごしにくくなった」といいます。続けて「毎日のように顔を合わせることが多くなり、喧嘩することが増えて関係が悪くなった気がする。自分のペースで過ごすことが難しくなり、気を使わなくては過ごしにくい」と、率直な気持ちを打ち明けてくれました。
お金に関する悩みでは「お金の貸し借りや立て替えをする事が多くなり、お金の管理が大変になった。結局生活費などを家に入れないと居心地が悪い」と続け、家計の事情を吐露。
ご両親のサポートと生活費の節約を両立させていますが、プライバシーの欠如や関係悪化に悩む側面も見られます。家計内での貸し借りなど特有の課題を抱えつつ、家族としての距離感を模索している様子が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)