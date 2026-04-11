“お坊さんコンビ”観音日和『お笑い有楽城』優勝「夢かないました」
ニッポン放送と日本音楽事業者協会が2008年から半年に一度、共同制作するラジオ番組『オールナイトニッポン0（ANN ZERO）〜決戦！お笑い有楽城〜』が、4日深夜に放送され、お笑いコンビ・観音日和が優勝した。優勝後のインタビューでは「夢かないました」と声を弾ませた。
【写真】にっこりとポーズを決めて…審査員を務めた風吹ケイ
歴代優勝者は、マシンガンズ、ラバーガール、いとうあさこ、フォーリンラブ、なすなかにし、三拍子、磁石、バイきんぐ、モグライダー、あばれる君、湘南デストラーデ、ダブルブッキング、ピスタチオ、メイプル超合金、笑撃戦隊、エル・カブキ、ペンギンズ、卯月、岡野陽一、EXIT、スタンダップコーギー、鬼越トマホーク、XXCLUB、まんじゅう大帝国。ダニエルズ、さんぽ、ちゃんぴおんず、ひつじねいり、TCクラクション、ちぇく田、ヒロ・オクムラ、ライオンロックと多彩なメンバーが並んでいる。
今回の参加者は、観音日和のほかに、ガールズナイト、風穴あけるズ、兄弟、ジグロポッカ、トツカミツカ、にこさ、ハマノとヘンミ、藤原直樹×藤原直樹、百恵、よく来たな大岩、レインマンズ、笑い実のる。で、審査員は松村邦洋、風吹ケイ、菊田知史（オールナイトニッポン チーフディレクター）が務めた。
築山弘知と工藤弘道からなる“本物のお坊さんコンビ”。5月9日には初単独ライブ「南無すぎて袈裟」も控える中、その勢いのまま、見事に優勝を果たした。優勝後のインタビューでは、築山は尊敬する人にオードリー・若林正恭を挙げていたことが話題となり「ずっと『オールナイトニッポン』も聴いて育っていました。学校にオードリーさんが来たことがあって、そこから芸人を目指そうと思ったんです。学校が甲子園に行くことになって、応援の時に作る人文字を、テレビ埼玉さんが取り上げてくださって。その時に、オードリーさんが来てくださったんです。オードリーさんは、その後すぐ、バーンってなったので、うわー芸人さんすごいと思ったので、いつかお会いできたらうれしいです」と語っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】にっこりとポーズを決めて…審査員を務めた風吹ケイ
歴代優勝者は、マシンガンズ、ラバーガール、いとうあさこ、フォーリンラブ、なすなかにし、三拍子、磁石、バイきんぐ、モグライダー、あばれる君、湘南デストラーデ、ダブルブッキング、ピスタチオ、メイプル超合金、笑撃戦隊、エル・カブキ、ペンギンズ、卯月、岡野陽一、EXIT、スタンダップコーギー、鬼越トマホーク、XXCLUB、まんじゅう大帝国。ダニエルズ、さんぽ、ちゃんぴおんず、ひつじねいり、TCクラクション、ちぇく田、ヒロ・オクムラ、ライオンロックと多彩なメンバーが並んでいる。
築山弘知と工藤弘道からなる“本物のお坊さんコンビ”。5月9日には初単独ライブ「南無すぎて袈裟」も控える中、その勢いのまま、見事に優勝を果たした。優勝後のインタビューでは、築山は尊敬する人にオードリー・若林正恭を挙げていたことが話題となり「ずっと『オールナイトニッポン』も聴いて育っていました。学校にオードリーさんが来たことがあって、そこから芸人を目指そうと思ったんです。学校が甲子園に行くことになって、応援の時に作る人文字を、テレビ埼玉さんが取り上げてくださって。その時に、オードリーさんが来てくださったんです。オードリーさんは、その後すぐ、バーンってなったので、うわー芸人さんすごいと思ったので、いつかお会いできたらうれしいです」と語っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。