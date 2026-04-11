◇女子ゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日（2026年4月11日 埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部＝6580ヤード、パー72）

57位で出た渋野日向子（27ーサントリー）は前半で3つスコアを落とし通算4オーバーの暫定84位と予選通過が厳しい状況になってきた。

出だしからショットが不調だった。1番で第1打を左に曲げ、2番でもティーショットが左ラフへ。さらに2打目を右の斜面下に落とし、4打目を8メートルに乗せたが、これを決めきれずダブルボギーとした。

14番でようやくティーショットがフェアウエーに行き、16番ではグリーン左からパターで5メートルのチャンスをねじ込みバーディーと盛り返す。しかし、直後の17番でティーショットを右のOBゾーンに曲げ痛恨のダブルボギーとしてしまった。

初日は思うようにスイングのリズムをつくれなかった。

「緊張感もあってうまく体が動いていないというか、上半身が強いなと思っていたので（後半は）下半身をしっかり使って、というのを頭で整理して、素振りから気をつけながらやっていました」とこの日もショットの前に素振りを繰り返して良いイメージをつくろうと立て直しに必死になっていたが、苦しいラウンドとなった。

今季米ツアーでは3戦して予選落ち2回と調子が上がらない状況が続いている。今大会も予選落ちとなれば、国内戦では昨年10月のスタンレー・レディース以来となる。