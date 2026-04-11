◇ア・リーグ ホワイトソックス0―2ロイヤルズ（2026年4月10日 カンザスシティー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が10日（日本時間11日）、敵地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で出場。4打数無安打3三振二終わり、打率は.178となった。チームはわずか2安打で今季2度目の零敗。連勝はならなかった。

初回1死一塁からの第1打席はロイヤルズの先発左腕・ブービッチの外角スライダーに手が出ず、見逃し三振。さらに4回1死からの第2打席もスライダーを投じられ、見逃し三振に終わった。

0―1の6回2死二塁、同点機にもカウント2―2からのスイーパーにタイミングが合わず、空振り三振。ファウルチップが捕手のミットに収まったことを確認すると、思わず天を仰いだ。9回2死からの第4打席は初球を打ちに行ったが、中飛に倒れて最後の打者となった。

前日の試合では2打数無安打だったが、確実に2四球を選び、得点を演出。チームの連敗ストップに貢献した。0―0の4回無死、ロイヤルズ先発・ルーゴが投じた初球のカーブを球審がストライク判定。すかさずABSチャレンジを行い、判定は覆った。その後もボールを見極め、ストレートの四球で出塁。1死後、4番・モンゴメリーの右中間二塁打で一塁から激走。最後はホームにヘッドスライディングで突っ込み、先制点を奪った。

守備では初回無死一塁で飛球を落球。それでも慌てずに二塁へ送球して一塁走者を二塁で封殺し、失策は免れ記録は「一ゴロ」となる場面もあった。