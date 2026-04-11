◆米大リーグ ロイヤルズ２―０ホワイトソックス（１０日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１０日（日本時間１１日）、敵地・ロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場。３打席連続三振を喫し、３月２９日（同３０日）の本拠地・ブルワーズ戦に並ぶ渡米後ワーストとなった。この日は４打数無安打で打率は１割７分８厘となった。

この日は昨季８勝の技巧派左腕ブービッチと初対戦。初回は全球変化球で攻められ、最後は５球目の外角スライダーに手が出ず見逃し三振。４回も速球系は１球しかなく、４球目のスライダーで見逃し三振に倒れ、６回はスイーパーで空振り三振。３打席は計１４球のうち１２球が変化球だった。９回は守護神アーセグの初球を捉えたが、打球は野手の正面で中直に終わった。

日本人選手では史上初のデビュー戦から３試合連続アーチと最高のスタートを切った村上だが、４月に入ってからはこの日まで８試合で打率１割３分、１本塁打、３打点と苦しんでいる。前日９日（同１０日）には初めて打率が２割を切っていた。