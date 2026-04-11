【裏技】チンして揚げるだけ！旬の新じゃがで『ツレハナ流ザックザクポテト』の極意

「新じゃがいも」がおいしい季節になりましたね〜！ みずみずしくて、皮が薄くてやわらかい新じゃが。皮つきのまま調理して食べられるのも特徴です。

ツレヅレハナコさん鬼リピの『新じゃがのザクザク揚げ』は、レンチンしたじゃがいもを手で割って皮ごとじっくり揚げるから、外はザクザク＆中はホクホク。香ばしい皮の食感と新じゃがならではの香りまで、存分に味わえる一品です！

『新じゃがのザクザク揚げ』のレシピ

材料（2人分）

新じゃがいも（小）……12個（約500g）





作り方

〈ハニーマスタードディップ〉マヨネーズ……大さじ2粒マスタード……大さじ1はちみつ……大さじ1〈のり塩〉青のり……小さじ1塩……小さじ1/2揚げ油……適宜

（1）じゃがいもは皮ごとたわしでよく洗い、耐熱のボールに入れてふんわりとラップをかける。電子レンジ（600W）で3分加熱し、一度全体を混ぜて、再びふんわりとラップをかけて3分加熱する。竹串がすっと通るくらいになったら粗熱を取り、冷蔵庫で30分以上冷やす。

POINT

冷蔵庫で冷やしてから揚げると、新じゃがの味が濃くなっておいしさがアップします。

（2）じゃがいもにフォークでぐるりと一周切り目を入れ、手で半分に割る。揚げ鍋にすべて入れ、ひたひたになるまで油を注いで弱火にかける。泡がシュワシュワ出てきたら、中温※で表面がカリッとして色づくまで、ときどき揚げ網ですくって空気に触れさせながら5分ほど揚げる。

※170〜180℃。乾いた菜箸の先を鍋の底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る状態。

POINT

空気に触れさせながら揚げることにより、皮がよりカリッと仕上がります。

（3）器に盛り、ハニーマスタードディップ、のり塩の材料はそれぞれ混ぜて添える。

ソースは、おやつ感覚でケチャマヨに、おつまみにはみそマヨやわさびマヨにアレンジしても◎。ピンポン玉くらいのコロコロ小さい新じゃがを選んで、ぜひ作ってみてくださいね！

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）