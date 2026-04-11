原因が結果を生み、結果が原因になって最後は最大の苦である老死に行き着く。お釈迦様が説かれた十二縁起とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経】

【因縁を断つ】悩みはすべて思い込み？十二縁起を否定する般若心経の衝撃的な教え

乃至無老死（ないしむろうし）

仏教の根本教理「十二縁起」とは？無明から老死に至る12のステップ

お釈迦様が説かれた十二縁起の項目は、次のようなものです。

「① 無む 明（みょう＝無知）→②行（ぎょう＝自己形成）→③ 識（しき＝認識作用）→④名色（みょうしき＝自我の諸要素）→⑤六処（ろくしょ＝六つの感覚）→⑥触（そく＝対象との接触）→⑦受（じゅ＝感情）→⑧愛（あい＝欲望）→⑨取（しゅ＝執着）→⑩有（う＝生存）→⑪生（しょう＝生活）→⑫老死（ろうし＝老いと死）」。無明から行が生まれ、行から識が生まれ…と原因が結果を生み、結果が原因になって、最後は最大の苦である老死に行き着きます。

無明のなかにいるうちは無明が見えない

般若心経の衝撃的な一言：「乃至」に込められた全否定の意味 心の4階建て理論：あなたは今、どのフロアにいますか？

これを踏まえて、般若心経の文言の続きを見てみましょう。「乃至」は、先にも述べたとおり、「間のものを省略する」という意味です。すると、前項からの流れで、無明から老死までの12項目すべてが「ない」といっていることがわかります。

1～2階：無明の中にいて、無明であることに気づけない状態

〈私〉を意味する４階建ての建物でいうと、１階や２階にいる状態。人は誰でも、最初は無明です。

無明のなかにいる間は、無明であることすらわかりません。

3階：十二縁起を理解し、苦の原因を客観視できるレベル

３階に行くと、人は無明から脱します。思いのままにならない自己を構成するさまざまな要素を、つぶさに観察できるレベルです。これが舎利子のいる場所です。

そうなれば、苦の原因をなくせるはずでした。ところが、３階にいる人々は、今度は十二縁起の法則性に固執して「苦」を生み出してしまったのです。

4階：法則への執着すら手放し、実在視しない境地（般若心経の視点）

それを４階から見て、「十二縁起は各自が瞑想したとき、心深くに起こるプロセスであり、実在視すべきものではない」といっているのが、般若心経なのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。