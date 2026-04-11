福田師王が途中出場から今季3ゴール目! カールスルーエの4-1快勝に貢献
カールスルーエのFW福田師王が10日、ブンデスリーガ2部第29節ビーレフェルト戦(○4-1)で今季3得点目を記録した。
後半31分に投入された福田は3-1の同44分、左サイドからのパスに反応し、ペナルティエリア右に流れながら右足でシュート。ゴール左に突き刺し、ダメ押し弾を挙げた。
21歳の福田は今季ボルシアMGから期限付き移籍で加入。2試合ぶりとなる今季3点目をマークし、2戦ぶりの勝利に貢献した。
カールスルーエは残り5試合で、昇降格プレーオフ圏内3位と暫定12ポイント差の8位となっている。
後半31分に投入された福田は3-1の同44分、左サイドからのパスに反応し、ペナルティエリア右に流れながら右足でシュート。ゴール左に突き刺し、ダメ押し弾を挙げた。
21歳の福田は今季ボルシアMGから期限付き移籍で加入。2試合ぶりとなる今季3点目をマークし、2戦ぶりの勝利に貢献した。
味方のスルーパスに抜け出し— イージースポーツ (@easysportsjp) April 10, 2026
落ち着いてフィニッシュ#福田師王 が今季3得点目をあげる#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
カールスルーエSC vs アルミニア・ビーレフェルト
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