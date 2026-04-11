味方のスルーパスに抜け出し

落ち着いてフィニッシュ#福田師王 が今季3得点目をあげる#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga



⚽ブンデスリーガ2部

カールスルーエSC vs アルミニア・ビーレフェルト

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