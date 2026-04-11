開催：2026.4.11

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 2 - 10 [エンゼルス]

MLBの試合が11日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとエンゼルスが対戦した。

レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。

2回表、9番 アダム・フレージャー カウント3-1から押し出しの四球でエンゼルス得点 CIN 0-1 LAA

3回表、5番 ヨアン・モンカダ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 CIN 0-2 LAA

4回表、1番 ザカリー・ネト 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでエンゼルス得点 CIN 0-4 LAA

5回裏、1番 Ｔ．Ｊ．フリードル 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CIN 1-4 LAA

6回表、7番 ジョシュア・ロー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 CIN 1-5 LAA

8回表、2番 マイク・トラウト カウント3-2から押し出しの四球でエンゼルス得点 CIN 1-6 LAA、4番 ホルヘ・ソレア 5球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでエンゼルス得点 CIN 1-10 LAA

8回裏、3番 エリー・デラクルス 初球を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 2-10 LAA

試合は2対10でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのジャック・コハノビツで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 10:28:11 更新