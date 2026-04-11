今年１月の第１０２回箱根駅伝１４位で２１年ぶりにシード権（１０位以内）を逃した東洋大は１１日、東洋大ＯＢで２０１２年箱根駅伝優勝メンバーの山本憲二氏（３６）がコーチに就任したことを発表した。

山本コーチは２００８年に石川・遊学館高から東洋大に入学。「２代目・山の神」と呼ばれた柏原竜二さん（３６）らと同期。箱根駅伝には３年時の２０１１年に初出場し、アンカーの１０区を担った。２位でタスキを受けた山本コーチは区間賞の激走で、首位を走る早大を猛追したが、大会史上最少差の２１秒の僅差で３連覇を逃した。その悔しさを忘れないために酒井俊幸監督（４９）は「その１秒をけずりだせ」という言葉を生み出した。

翌１２年の箱根駅伝で山本コーチは３区に出走。首位でタスキを受け、一時は早大に並ばれたが、終盤、まさに「１秒をけずりだす」力走で早大を突き放し、２年ぶり３度目の優勝に大きく貢献した。その大会以降、東洋大のスローガンとして定着した「その１秒をけずりだせ」の体現者が山本コーチだ。箱根駅伝で２１年ぶりのシード権を逃し、巻き返しを図る今季の東洋大にとって、最も頼もしいコーチと言える。

山本コーチは１２年に卒業後、マツダに入社。マラソンで力を発揮し、１９年と２３年、２度のＭＧＣ（五輪マラソン日本代表選考会）に出場した。ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）でもエース区間などで活躍。今年２月の全日本実業団ハーフマラソン（１時間４分４９秒で１２９位）を最後にマツダの選手としては競技の第一線から退いたが、高い走力は健在で、選手と一緒に走りながら指導する。マツダから母校に出向して、恩師でもある酒井監督をサポートし、東洋大の復権に尽力する。

◆山本 憲二（やまもと けん）１９８９年１１月１７日、広島県出身。２００８年、石川・遊学館高から東洋大に入学。学生３大駅伝は２年時に出雲駅伝２区６位、３年時に箱根駅伝１０区区間賞、４年時に全日本大学駅伝６区区間賞、箱根駅伝３区２位。２０１２年に卒業し、マツダに入社。ＭＧＣ（五輪マラソン日本代表選考会）に２回連続で出場した。今年２月に現役引退を表明。自己ベスト記録は、５０００メートル１３分５２秒５２、１万メートル２８分２６秒３５、ハーフマラソン１時間１分４７秒、マラソン２時間８分３８秒。２人の弟の信二さん、修二さんも東洋大駅伝チームに在籍していた。１６５センチ、５３キロ。