◆米大リーグ カージナルス―レッドソックス（１０日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１０日（日本時間１１日）、敵地・カージナルス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。出場３試合連続の“マルチ出塁”を記録した。

２５年途中までドジャースに所属し、昨季はレ軍で同僚だった右腕メイに対し、初回２死の第１打席は左足つま先付近に死球。４回先頭では右前打を放ち、チームの逆転劇を演出した。

吉田は８日（同９日）の本拠地・ブルワーズ戦で２試合連続のスタメン落ち。ベンチでは代打起用に備えていたが、２試合続けて出番はなく、今季４度目の欠場となっていた。５日（同６日）の本拠地・パドレス戦では３安打３打点と大活躍。６日（同７日）の同・ブルワーズ戦でも１安打２四球で２試合連続３出塁と好調をアピールしていたが、チームの外野の層が厚いこともあって出場機会が限られている。

それでも、今季は試合前の時点でも出塁率５割をキープするなど本来の姿を見せつつある。米４年目は厳しい状況に置かれているが、自慢の打撃で現状を打破していく。