お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之が１１日、相方の塙宣之と共にパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜・午前９時）に生出演した。

土屋は１０日に自身のインスタグラムを更新し、美術大学に進学したと報告した。２年間予備校に通い、受験で見事合格したという。

この日の生放送で土屋は、美大を受験した理由、昨年、東京芸大だけを受験し不合格だったことなど受験を巡る秘話を明かした。

その上で「昨日、最初の授業があって。本当に楽しみすぎてなのか…緊張しすぎてなのか…全然寝れなくて。朝一限からやってきましたけども」と明かした。

さらに「ラジオと漫才…やりながら通って、なんとかちょっと単位を取らないといけない」と明かし「１年間の目標を数字的な目標があって」とし「漫才３００本。ラジオ３００回。単位３０…トリプルスリーを目指してやっていこうと」と決意を表していた。

これに相方の塙は、月〜木曜日にニッポン放送で「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜・午後１時）で午後３時半までパーソナリティーを務めていることにふれ、「ニッポン放送は、昼間、授業が思いっきりかぶるよね？どうするの？もう来ないの？やめるの？」と突っ込んだ。

これに土屋は「思いっきりかぶります」と明かしたが「ラジオをやりながら何とか頑張る」と繰り返し決意していた。