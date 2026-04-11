日本の平和を担う約22万人の自衛隊員。その巨大組織において、指揮官として現場を動かすリーダー層が「幹部自衛官」だ。

【画像】顔にドーランを塗りたくり、小銃をたずさえて走り回る…松田さんの青春時代を一気に見る

1987年生まれの松田小牧さんは、2007年に防衛大学校へ入校。2011年に卒業後、幹部自衛官を目指して陸上自衛隊の幹部候補生学校に進学したが、ほどなく中途退校の道を選んだ。現在はフリーの編集者・ライターとして活動するほか、出版社・月待舎の代表を務めている。

当時、学生の約9割を男性が占めていた文字通りの「男社会」に、なぜ松田さんは飛び込んだのか。そして、道半ばでキャリアを転換した理由とは--。（全4回の1回目／つづきを読む）



松田小牧さん 撮影＝橋本篤／文藝春秋

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2021年に書籍を出版…現役自衛官から“複雑な反応”も

--松田さんは『防大女子−究極の男性組織に飛び込んだ女性たち−』（ワニブックス）を2021年に上梓されています。評判はいかがでしたか？

松田小牧さん（以下、松田） 自衛官のみならず、民間企業に勤める女性たちからも「わかる。女性にはそういう辛さがある」といった言葉をいただきました。

ただ、正直に言えば、自衛隊内部の人からは賛否両論があったと感じています。私は幹部候補生学校を中途退校した“下っ端”です。ですから「組織としての論理が欠けている」といった指摘もありました。

--そもそも、防衛大学校とはどんな組織なのでしょうか？

松田 防衛大学校は、将来の幹部自衛官を育てるための4年制の教育機関です。防大を卒業した時点で「幹部候補生」となり、陸海空それぞれの幹部候補生学校に進みます。そこで初級幹部としての知識と技能を約1年間学んでから、各部隊に配属されることになります。

--松田さんは、部隊に配属される前に辞めたんですね。

松田 はい。なので、「部隊のことを何も知らない人間に赤裸々に暴かれた」と思われた方もいたようです。とりわけ当事者である女性自衛官のほうが、モヤモヤを抱いていた方が多かったように思います。

ある女性の幹部自衛官からは、「最初は『書かれたか』という複雑な思いを抱いた」と言われました。「『パンドラの箱を開けられた』みたいな感じはあったよ」と。

--松田さんはなぜ防衛大学校に入ろうと思ったんですか？

松田 私は大阪府の公立高校の出身で、第1志望は早稲田大学でした。でも、母子家庭だったので、金銭的な面で現実的ではなくて。

募集人数は“わずか5名”…それでも防大を目指したワケ

松田 そんな時に防衛大の存在を知り、死と隣り合わせの自衛隊に興味が湧いたんです。人は極限状態で何を思うんだろうって。

神戸大学に合格してはいたんですが、もともと公務員志望だったこともあって、防大を選びました。

--金銭面も理由のひとつだったんですね。

松田 はい。防大は学費も寮費も被服費も食費も無料ですし、月額約15万円の学生手当と約52万円のボーナスまで支給されます（編注：ともに令和7年度）。

--防大の倍率は高いと聞きます。

松田 文系・理系それぞれの募集枠があるのは普通の大学と同じですが、防大は男女でも募集枠が分かれていて、2次試験では基礎体力試験もあります。いまですと、一般採用の文系女子の倍率は30倍以上。理系男子の約5倍と比べると、すごく高い倍率ですね。私の時の文系女子（一般採用）の募集人数は5名でした。

--かなり狭き門ですね。

松田 そうですね。私も「5人の中に入るのは無理だろう」と思っていました。でも、1次試験を合格した後は、「これはいける！」と期待していました（笑）。

私は中高と陸上部だったんです。中学は全国大会の出場者もいる強豪校で、高校は陸上部の部長を務めていました。体力テストで学年1位を取ったこともあり、体力にはそれなりに自信があったんです。

--実際、入校してみてどうでしたか。

松田 4月1日に防大に到着したのですが、5日の入校式まで厳しい指導はありませんでした。この5日間は“お客様期間”で、まだ防大生としては正式に認められていなかったんです。

とはいえ、上級生たちも2年生に対しては厳しく接するので、その光景を目の当たりにすることになります。

5日で50人の“同期”が消えた

松田 あくまで当時の話ですが、この間に、男女合わせて1割がいなくなりました。最初は約520名ほどいた学生が入校式には約470名に減っている計算です。

--5日で50名ですか！

松田 男女関係なく辞めていき、北海道から来たという、入校式の練習で隣の席になった女の子は3日で辞めてしまいました。その後、卒業までにはもう1割減りました。

ただ、いまは時代の流れから厳しい指導が撤廃されたこともあり、辞める人はぐんと減っているようです。

私にとっても軍隊式の生活はすごいカルチャーショックでしたけど、もともと興味本位で入学したところもあったので、心の中では「面白いな」とも思っていました。

ことあるごとに腕立て伏せと空気椅子

--“お客様期間”が終わるとどうなるのですか。

松田 上級生は人が変わったように厳しくなりました。ことあるごとに腕立て伏せと空気椅子。腕立て伏せは途中でへばると姿勢だけでも保持させられますが、それも無理となれば上級生に腰ベルトをつかみあげられます。自分の手のひらの汗でつるつる滑り、髪の毛からも汗が滴り落ちる。「誰かに水をかけられたのか」と上級生に心配されるくらい、汗をかいている同期もいました。

これもいまの防大生に言ったら「え……？」と驚かれるエピソードです。最初は10回くらいしか腕立て伏せができなかった女子も、気が付けば100回できるようになりますよ。

--すさまじいスパルタ指導ですね。

松田 もちろん、文部科学省の定める大学設置基準には準拠しているので、普通の大学と同じように時間割があり、講義が基本です。それらの学業をこなしたうえで、訓練があり、寮生活では上級生からの厳しい指導が加わります。

--講義ではどんなことを教わるんですか？

松田 防衛学や国防論などの防大らしい科目もありますが、普通の大学と同じような一般教養が基本です。私の専攻は人間文化学科の心理学でした。

幹部自衛官の道を選ばなかった理由

--幹部自衛官の道に進まなかったのは、どんな理由からですか。

松田 いくつか理由があります。「私なんかが幹部自衛官になっていいのだろうか」と悩んでしまったことや、実家が金銭的に安定してきたこと。防大における男性に有利な仕組みを知り、「これは『自衛隊だから仕方ない』のか」「それを考えるにはもっと社会のことを知らなければならないのではないか」と考えたこと……。

さまざまな要因がある瞬間にピタリとはまり、「辞めるなら今しかないだろう」と考えました。

--「男性に有利な仕組み」とは何でしょうか。

松田 私は防大に入るまで、男女に優劣があると思っていなかったんですね。でも、当時の防大には7％しか女子がおらず、女子というだけで下に見られることがあり、それを覆す術がありませんでした。

私は陸上自衛官を目指すコースに進んだんですが、そこでは体力至上主義が特に顕著でした。体力のない者はお荷物。体力を付けるために毎日10キロ走って、筋トレして、それでも評価はされない。

訓練時、「女子はお荷物なんだから、もうちょっと自分のできることをやろうとしたほうがいいよ」と男子学生に言われ、どうやっても認めてもらえない辛さを強く感じました。

一方で、「徒歩行進中、重い銃を持てない女子はお荷物」であることも、残念ながらその局面だけを見れば事実です。徒歩行進中に生理が来ても、ナプキンを替えることもできません。

そのような経験を経て、女性であることは自衛隊においてマイナスではないかと強く感じました。

〈「これだから女学は」「わきまえろ」究極の男性社会に挑んだ19年前…エリート自衛官の道をあきらめた“防大女子”が「税金泥棒」批判に思うこと〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）