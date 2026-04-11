〈「女子というだけで下に見られた」生理中の過酷な訓練、ナプキンは替えられず…“合格者5人”の狭き門を突破した“防大女子”が回想する「過酷な現実」〉から続く

日本の平和を担う約22万人の自衛隊員。その巨大組織において、指揮官として現場を動かすリーダー層が「幹部自衛官」だ。

【画像】インタビュー取材に応じた松田小牧さん

1987年生まれの松田小牧さんは、2007年に防衛大学校へ入校。2011年に卒業後、幹部自衛官を目指して陸上自衛隊の幹部候補生学校に進学したが、ほどなく中途退校の道を選んだ。現在はフリーの編集者・ライターとして活動するほか、出版社・月待舎の代表を務めている。

当時、学生の約9割を男性が占めていた文字通りの「男社会」に、なぜ松田さんは飛び込んだのか。そして、道半ばでキャリアを転換した理由とは--。（全4回の2回目／つづきを読む）



防大生時代の松田さん（本人提供）

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「30歳からは首から上だぞ」と引き留められた

--防大はとにかく体力勝負。女性であることをマイナスに感じる場面が多かったそうですね。

松田小牧さん（以下、松田） 「これだから女学(じょがく)は」とよく言われていました。「女学」は「女子学生」の略です。あとは、「女なんだからわきまえろ」とか「邪魔」とか「要らない」とも。

でも、防大に女子を受け入れると決めたのであれば、女子学生自身が努力することはもちろんですが、学校側には「なぜ女子を必要とするのか」の説明責任があるんじゃないでしょうか。当時はそう思っていました。

いまはそのような苦しい思いを持っている女子学生は減っていて、本当によかったと感じています。

--女子のリーダーは求められていないと感じたんですね。

松田 そうですね。すっかり卑屈になってしまって、指揮官になる未来が見えなくなっていました。

幹部候補生学校を卒業して1年後には3尉になり、階級で言うと約18万人の部下を持つことになります。当時は自信が湧かず、そんな中途半端な状態で部下を持つことを潔しとしないという感覚がありました。

退校を希望した時、女性自衛官から「陸自は30歳までは首から下だけど、30歳からは首から上だぞ。お前はそこから活躍できる」と引き留められました。いま活躍している同期を見ていると、あのときの言葉がよく理解できるのですが、当時はその苦しい状態をあと8年続ける自信がありませんでした。

その一方で、「この環境が変わらない以上、同じように悩む女性が後を絶たないはず」「一旦外に出て、自衛隊のあるべき姿を考え、同じように悩む女性自衛官の力になりたい」という思いも強く持っていて、「辞めさせてください」と土下座で頼み込みました。

--幹部候補生学校を辞めた後、どうされましたか？

10年間の沈黙…きっかけは「同期の死」だった

松田 「社会の構造を知るには、記者が一番適している」と思った私は記者職を志し、2012年に時事通信社に就職したんです。

--その後、2021年に『防大女子−究極の男性組織に飛び込んだ女性たち−』を出版されています。

松田 防大の女子学生の悩みの構造を明らかにして、同じように悩む人の力になりたいという気持ちは学生時代からずっとありました。

でも、私は防大しか出ていなくて、実際の部隊を知りませんし、自衛隊に関することを発信すると叩かれるのはわかっていました。だから、記者職に就いてからも、うじうじと10年間何もできなかったんです。

--なぜ出版を決意できたんですか。

松田 正直、何事もなければ、自衛隊に関する発信はしなかったと思います。でも、私の防大時代の大切な友人で、任官して7年の女性の同期が2018年に自ら命を絶つという出来事がありました。彼女より優しい子は私の周りにはいないと思うほど、他人を思いやることができる子でした。

確固とした理由はわかりません。いまでも「何かできることはなかったのか」と思うこともあります。

ただそのときに、一人でも「あなたのおかげで楽になった」と言ってくれる自衛官がいるならば、行動しようと決めました。

--発信した結果、不本意な意見が寄せられることもありましたか。

松田 ネットで発信すると、どの記事にも「税金泥棒」というコメントは寄せられます。私に対する嫌悪感が理由で記事を読んでもらえないのであれば残念ですが、一方で、そういう意見はあって然るべきだとも思います。防大生を育てるために多額の税金が投入されていますから。

防衛医大には任官を拒否すると学費を返還する義務が生じますが、防大にはそれもない。ですから、私には負い目があります。それは生涯持ち続けることでしょう。

何とか国に恩返しするために、いまの私にできることは自衛隊の現状を伝えることだと考えています。

同期の仲間たちからの反応

松田 ただ、防大は最近すごく変わってきていますし、「15年も前に卒業した人間が何を喋ってるんだ」と私自身も思っています。なので、「当時はこんなに厳しくて〜」と発信する機会は極力減らすようにしています。

とはいえ、こうして取材をしてくださるように、「防大」に興味を持ってくださる方が増えることはありがたいですし、自衛隊にいれば発信の機会は制限されます。ですから、いまの防大と乖離しない形でお伝えできたらと思っています。

--仲間の間ではどうですか？

松田 同期の仲間たちは基本的に応援してくれています。「国防というものを理解している人間が民間へ出て、国防について話してくれることは貴重なことだと思う」と言ってくれる人もたくさんいます。

防衛大学校の意義は、まさに“同じ釜の飯を食べた”仲間たちとともに「事に臨んでは危険を顧みず」と思えるようになる国防への志を、4年かけて培うところにあります。それは一般社会で普通に生きていたら、なかなか培われるものではありません。

--陸上自衛隊は特に仲間の絆が深いそうですね。

松田 私が「しんどい、助けて」と言ったら、今でも同期が集まってくれると思います。実際、防大女子の中には、「防大に来てよかったかどうかはわからないけど、同期に会えてよかった」という子は少なくありません。

--次の記事では、「パンドラの箱を開けた」とまで言われた、防衛大学校の内情について詳しく聞かせてください。

松田 『防大女子−究極の男性組織に飛び込んだ女性たち−』を執筆するために女子1期生から現役防大生までたくさんの防大女子に取材しました。彼女たちから寄せられた声も合わせて、防大を振り返りたいと思います。

〈「お前たちは男でも女でもない」髪をバッサリと切り、銃を手にして走り回る“防大女子”…それでも彼女が「命を捨てる覚悟を決める」ワケ〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）