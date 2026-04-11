〈「お前たちは男でも女でもない」髪をバッサリと切り、銃を手にして走り回る“防大女子”…それでも彼女が「命を捨てる覚悟を決める」ワケ〉から続く

日本の平和を担う約22万人の自衛隊員。その巨大組織において、指揮官として現場を動かすリーダー層が「幹部自衛官」だ。

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1987年生まれの松田小牧さんは、2007年に防衛大学校へ入校。2011年に卒業後、幹部自衛官を目指して陸上自衛隊の幹部候補生学校に進学したが、ほどなく中途退校の道を選んだ。現在はフリーの編集者・ライターとして活動するほか、出版社・月待舎の代表を務めている。

文字通りの「男社会」である防大。ストイックな規律に縛られた環境下で、若者たちはどのような恋愛を育んでいるのか。知られざる「防大生の恋愛事情」について聞いた。（全4回の4回目／最初から読む）



防大生時代の松田さん（本人提供）

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昔はタブー視されていた“内部恋愛”

--防大の恋愛事情について聞かせてください。

松田小牧さん（以下、松田） 防大生同士の恋愛は「内部恋愛」を略して、「内恋(ないれん)」と呼ばれます。校則で禁止されてはいませんが、学生綱領には「ここ小原台（編注：防大の所在地）は愛を育む場所ではない」と明記されており、長らく大っぴらに歓迎されるものではありませんでした。いまは時代が変わり、受け入れられていますが。

--当時、それでもカップルは生まれましたか？

松田 そうですね……。当時は9割が男子の中に1割の女子、24時間1つ屋根の下。平日は外出できず、休日にも門限があり、努力する姿を相互に見る。恋愛に救いを求めたくなることもあります。けれど、その対象を外部に求める余裕はなかなかありません。

--なにしろ9対1ですものね……。

松田 私が取材した防大女子の中では「周りに悪影響を及ぼさないなら内恋はOK」という意見が多数を占めていました。

--男子はどうでしたか？

松田 どんなに真面目で優秀な女子学生に対しても、内恋をしているとそれだけで侮蔑的な目で見る男子学生は一定数存在しましたね。男子だけで構成される「内恋撲滅委員会」という非公式の組織まであったんです。「幹部自衛官たる資質を涵養する場所で恋にうつつを抜かす人間は、幹部自衛官としてふさわしくない」という論理ですね。

ですから、内恋が解禁されたと聞いたときは「私たちの青春はなんだったんだ!?」と衝撃を受けました。でも、それがあるべき姿だと思います。もちろん、「節度を持って」とは言いたいですが……。

私たちの時代、食事は一斉喫食（大隊ごとに定められた位置で食事する）でしたが、いまは原則自由喫食。カップルで食べている学生もいて、「普通のキャンパスライフじゃん!?」と本当に驚いています。

「防大女子は自分より強そうと思われる」

--防大の外に彼氏を作るのはやはり難しい？

松田 なかなかハードルは高いですね。平日は絶対会えない、休日に会えるとも限らない、連絡も自由に取れないことがかなりネックになるのではないでしょうか。

1カ月外に出られないことはザラですし、船の上や山奥では携帯の電波すら届かないこともあります。テレビもないので、流行りの話もできません。

--現代日本とは思えません。

松田 防大女子は日本でも有数の男ウケしない大学生だと思います。私は陸上要員だったので、訓練と言えば戦闘訓練、つまり匍匐前進です。石がゴロゴロ転がる地面で匍匐前進すればそこらじゅうに青あざができます。夏期定期訓練の後には虫刺され跡がひどいですし……。一般大学の男子には自分よりも強そうと思われてしまい、引かれてしまいますね。

それに、常に黒髪短髪で心身を鍛えまくった男たちに囲まれている防大女子側からしても、髪をフワフワ遊ばせている一般大の男子はチャラく見えてしまうことも……。

--松田さんも内恋しましたか？

松田 ご想像にお任せします（笑）。ただ、仮にしていたとしても、当時恋愛が「駄目」だとされていたので、おおっぴらに『内恋してたよ！』とはとても言えません。

--ハラスメントに関してはどうですか？

松田 セクハラ・パワハラに当たる言動は多いです。2021年に出版した書籍『防大女子−究極の男性組織に飛び込んだ女性たち−』で複数の防大女子に取材をしたのですが、多くの女性から実体験を聞きました。

防大時代にもセクハラに当たる言動はまま見られましたし、それは部隊に出た後も続きます。ある女性は、部下から「やらせてって言ったらやらせてくれそうですよね」と面と向かって言われたそうです。部屋に酔っ払った海曹が来て胸を触られたと話す女性もいました。

ただ、こういった環境も大きく変わってきています。とくにセクハラに関しては「絶対に駄目」と厳しく言われており、男性自衛官の意識も変わってきていると聞いています。

いまの防大にハラスメントはない？

--これからの防大はどう変化していくべきでしょうか？

松田 防大における女子学生の割合は2026年度から約21パーセントに増えるんですよ。

--ずいぶん大幅な増員ですね。

松田 実際のところは少子高齢化の影響による人手不足の側面が大きいですが、これまでの「防大女子」の足跡が評価された結果でもあると思っています。そのため、防大では女子の指導官を手厚くするべく動いています。

女子学生の居づらさは解消されつつあるようです。今後、部隊で活躍する女性が増えることで、自衛隊全体の判断の質が上がっていくことを期待しています。

--それは朗報ですね。

松田 私が在籍していた時代から、防大は大きく変わりました。とくにコロナ禍以降、教育方針が大きく変わっています。最近では、「上級生が下級生に指導しづらくなった」「教官が介入してくることが増え、自主自律の精神が弱くなってきている」「理不尽な指導は減った」などの声をよく聞くようになりました。

--一般と乖離したハラスメントはなくなってきたと。

松田 そうですね。腕立て伏せの回数も減ったし、私が1学年のときにはなかったゆっくり歯磨きができる時間もある。「清掃に不備があった」「上級生に気を使えていない」などの理由で毎日のようにあった上級生からの呼び出しも、いまは禁止です。

--学生にとっては嬉しいでしょうが……。

松田 私の受けた防大の教育を手放しで「いい」とはまったく思いません。どう考えても理不尽なこともありました。ただし、厳しい環境が精神を鍛え、同期の絆を深めてくれた側面があることも事実です。もちろんハラスメントはなくすべきですし、時代の流れから考えても「厳しい指導を復活させよう」とはおそらくならないでしょう。それは部隊も同じです。

ただ、いまの環境に対して「同期の絆は確実に弱くなっている」「個人の権利を主張しすぎる」といった声も聞こえてきます。それは実力組織としては非常にマイナスでもあります。

厳しい指導が消えた弊害

松田 個人主義や多様性といった、現在一般的に尊ばれている概念は実力組織とは相性が悪い。自分の頭では「これは間違っている」と思ったとしても、指揮官と一兵卒では与えられた情報も視野も異なります。実際の戦闘で各人が自分の思うように動けば、それは部隊の全滅につながりかねません。

ですから、実力組織においては、「自分が『理不尽』だと感じる命令を受け入れることも必要」なんです。想像してみてください。まったく怒られることのない“優しい実力組織”が前線に立つ場面を。国民が、そのような組織に命を預けることを。

--なかには一般社会に同調しすぎるのも考えものという意見もあるんですね。

松田 いまの防大では、厳しい指導ではなく、言葉で心服させる方針です。しかし、それはなかなか容易なことではないでしょう。

自衛隊は他国から見ても極めて規律正しく、レベルが高い実力組織ですが、その裏には、国防の志を大して持たずに入ってきたような若者を一定レベルまで引き上げてくれた厳しい上官が往々にして存在していました。

--今後、“防大女子”が直面する問題ですね。

松田 現代の価値観との擦り合わせが非常に難しい時代に自衛隊は置かれていると思います。いまの防大生たちが実際の任務にあたった時、メンタルダウンする人が増えるのではないかと危惧する声も聞かれます。

いまの防大は、「誰もが尊敬するような人格を有する幹部自衛官」を育てる学校ではなく、「平均点を取れるくらいの幹部自衛官ばかりを出している」との指摘もあります。

また、防大生からしても「防大に来てよかった」という声も大きい一方で、「想像していた環境とは違った」「一生を捧げる組織ではない」と話す学生もいます。「優しい防大」が育てた幹部自衛官が部隊でどう活躍していくのか、これから注視していきたいと思います。

（「文春オンライン」編集部）