藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑み、フルセットの死闘となった第75期ALSOK杯王将戦七番勝負。運命の最終局で立会人を務めたのは、桐山清澄九段（78）だった。

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2022年4月の引退から、まもなく4年。「教授」こと勝又清和七段が、今だからこそ明かせる秘話を訊いた。



桐山清澄九段 ©平松市聖／文藝春秋 ※2020年撮影

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桐山は18歳で棋士になってから74歳まで56年もの間、現役として戦い続けた。1980年代前半から高槻市在住で、ここから大阪市福島区にあった旧関西将棋会館に通っていた。その頃は会館が高槻に移転するとは思いもしなかっただろう。

順位戦では28歳でA級に昇級、以来14期連続でその座を維持した。

当時のA級順位戦の思い出を聞いてみた。

「挑戦者になるのはちょっと無理かなと…」

「中原さん（誠十六世名人）がずっと名人を保持されていて、A級には大山さん（康晴十五世名人）、加藤さん（一二三九段）、米長さん（邦雄永世棋聖）といった方々がいて、大体そのメンバーが名人戦の挑戦者でしたね。

他はなかなか挑戦者になれない。森さん（雞二九段）がA級1期目で挑戦されたことはありましたが。だから、A級の中でも『特A級』と普通のA級というような、そんな格差を感じる時代でした」

桐山はA級5期目、34歳のときに挑戦権を掴んだ。奇しくも現在の永瀬（拓矢九段）と同じ年齢である。1981年、私が将棋道場に通い始め、将棋に夢中になりだした頃だ。ひねり飛車や振り飛車を多用して活躍するオールラウンダー、桐山将棋の躍動を鮮明に記憶している。

名人戦の結果は1勝4敗だったが、第2局で美濃囲いのパーツである3八の銀を5五まで駆け上がらせ、中原玉を仕留めた一局は今なお印象深い。

「上位の層が厚くて、挑戦者になるのはちょっと無理かなと本心で思っていました。順位戦も1局目から残留だけを目指して指していました。挑戦なんて下手に狙っても無駄だと思っていましたから（笑）。

最終戦で石田さん（和雄九段。私の師匠）に勝って挑戦者になりました。本当に幸運な挑戦でした。名人戦は中原さんに完敗でしたね」

来期A級に40代の棋士は一人もいない

桐山と石田、そして中原は同じ1947年生まれである。1972年には桐山と石田が新人王戦決勝三番勝負を戦い、石田が2勝1敗で制して新人王となった。その後、石田は中原名人と記念対局を戦って勝利している。全員が25歳のときのことだ。

ちなみに、師匠（石田）の喜寿のお祝いの会では、その桐山との新人王戦第3局を師匠自らが解説する一幕もあった。

当時、第39期順位戦A級には板谷進（当時40歳）も在籍していた。今年6月から始まる第85期A級には、桐山の弟子である豊島将之九段、そして石田の弟子である佐々木勇気八段が名を連ねる。

そして名人の座に君臨するのが、板谷の孫弟子にあたる藤井聡太である。46年という月日の流れを強く感じずにはいられない。

当時のA級には40代以上の棋士が半数の5人もいた。大山は58歳、そこから63歳で名人戦の挑戦者になるというすごい記録をうちたてた。しかし、来期A級に40代の棋士は一人もいない。

筆者がその事実を伝えると、桐山は「あの頃は大山さんがずっとA級を守っていましたが。AI時代になり、ベテランには厳しい環境になりましたね……」と、少し寂しそうに、しかし慈しむようにつぶやいた。

（勝又 清和）