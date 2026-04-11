双子の兄弟と姉妹同士で結婚し、50年以上も夫婦二組で同じ屋根の下で暮らしながら、仕事もしている、兄の深見忠義さん（83）と姉の深見美智子さん（77）、弟の深見孝晴さん（83）と妹の深見喜久子さん（77）の二組の夫婦。

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それぞれ2人の子どもに恵まれ、今では孫たちも集う賑やかな大家族を築き上げた4人に、忠義さんと孝晴さんが双子姉妹との結婚しか考えていなかった理由、双子の兄弟と姉妹のお見合い実現までの経緯などについて、話を聞いた。

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双子兄弟で二世帯住宅を建てて双子姉妹のお嫁さん探し

――忠義さんと美智子さん、孝晴さんと喜久子さんは、お見合いを経て昭和47年（1972年）に結婚。レアにもほどがある双子兄弟と双子姉妹のお見合いは、どういった経緯で実現したのでしょう？

忠義 まずは、僕ら兄弟が独立して縫製の仕事を始めて5年目に、名古屋に家を建てることになったんです。当時は恋人もいませんでしたが、家庭を持っても住める家を準備しておこうと。

孝晴 僕の家族、兄の家族の二世帯が一緒に住めるような家を建てたんです。僕らはずっと一緒に仕事をやっていくと決めていたので、それなら同じところに住んだ方がいいだろうと。それにお嫁さんが別々だと難しいだろうということで、「相手も双子の姉妹を探そう」と決めたんですよ。

『唄子・啓助のおもろい夫婦』（1969〜1985年・フジテレビ）だったかな。ちょうどその頃、京唄子さんと鳳啓助さんが司会をやってたテレビ番組で「嫁はん、婿はんさがしてます」っていうお見合いのコーナーがあったんですよ。それに申し込んで「僕らと同じ双子の嫁さんを探しています」と募集をかけたんですけど、応募が1件しかなくて。

――1件でもあったのは、すごい気がします。



左から弟の深見孝晴さん（83）、兄の深見忠義さん（83）

「夫婦二組で一緒に住む」条件がネックになって…

忠義 でも、その方たちは「夫婦二組で一緒に住む」という僕らが出していた条件が受け入れられないということで、ダメになってしまって。

それからは結婚相談所のようなところにお願いして、6件か7件はお話があったのかな。だけど、ほとんどが夫婦二組で一緒に住むのがネックになって、どうもうまくいかなくて。

で、仕事先の関係者から「女性が多い」という大きな会社を紹介してもらって、そこを調べてもらったら「双子の姉妹がいる」と。お見合いができないかと頼み込んでみたら、会えることになったんです。ただ、こちらの条件が特殊なものですから、あまり期待はしなかったんだけども。

美智子 私たちは主人たちがお見合いした双子さんの相手としては、8組目だったの。それまでは全部お断りされていたそうで。

忠義 ほとんどの方が、二組一緒は駄目だって。

――やはり、夫婦二組で一緒に住むというのは皆さん嫌がるものなのでしょうか。

忠義 そうみたいですね。どうしてなのかは分からないけど。ただ、兄弟や少人数で仕事をやっているところはどこもそうだと思うんだけど、仕事をしていくうえでお嫁さん同士もうまくいってくれないと、われわれ兄弟もうまくいかない、という考え方だったもんだから。

孝晴 それに、もう夫婦二組が住めるように家を建てちゃってたし。

忠義 この家を建ててから、お嫁さんを探し始めたもんですからね。

子供のときからずっと一緒、離れて仕事をしたこともない

――では、こちらのお宅は作りも最初から二組の夫婦が住めるように。

忠義 そうです。

喜久子 子供が生まれてから、増築はしましたけどね。

忠義 でもさしあたっては二組が住めるというスタイルで家を建てて、それから探し始めたんです。

僕らは8人兄弟の次男と三男だから、親との同居という縛りはありませんでしたしね。そういう住み方ができる状況だったので、「じゃあ夫婦二組で住めるようにしよう」って自分たちで家の図案を引いて。

――ご自身で設計図も？

忠義 はい。設計図を描いて、大工さんに頼んで建ててもらったんです。

――孝晴さんも、その計画には全面賛成だったんですか。

孝晴 そうです。異論は全くありませんでした。2人とも全く同じ考えでずーっと進んできましたから。子供の時から、どっちかがいなければ倒れるんじゃないかというくらい、いつも一緒だったからね。まあ、そこまで大袈裟ではないにしても、そんな感じで育ってきたので。

忠義 勤め先もずっと一緒でしたし、離れて仕事をしたことがないものですから。ずっと一緒に来てしまったんです。

――独立する前も、兄弟で縫製業に？

忠義 兄弟一緒に同じ縫製業の会社に勤めていました。名古屋で何軒か勤めて、それから大阪へも行って。全部、兄弟一緒です。で、大阪で切り上げて、名古屋へ戻ってきて独立したんです。

「女性が多いから」と紹介された会社に運命の姉妹が…

――仕事先の関係者から「女性が多い」「双子の姉妹がいる」と紹介された会社に、美智子さんと喜久子さんが勤めていたわけですよね。なにか取引があったのですか。

忠義 直接ではなく、商社を通じてですけどね。

孝晴 その商社の人を通して、紹介を頼んで。

忠義 会社が大きいから間違いなく女性も多いだろうということで、名簿を調べてもらったら、「双子の姉妹がいますよ」と。

美智子 その頃は個人情報がどうとか、そういうのは関係ない時代だったから（笑）。教えてもらえたし、教えちゃっていたんです。

――美智子さんと喜久子さんのご出身は？

美智子 岐阜県の揖斐川町というところです。私たちも小学校からクラスも服装も一緒で、ずっと離れたことがありませんでした。高校を卒業して就職する時、ちょうど就職難で。

喜久子 そうそう。

美智子 大阪の本社に母親の兄弟のおじがいて、「仕事がなかったら入れてやるから」と言ってくれて。家から通える範囲で、電車で1時間ちょっとくらいの通勤時間だったので、おじが「そこへ行ったらいいじゃないか」と。それで2人とも同じ会社に就職して、私は資材課、喜久子は組合事務所に。

姉妹の勤務先では2人の見分けがつかず混乱が頻発

――会社では、他の社員は混乱していましたか。

喜久子 してた、してた。いっぱいしてました（笑）。

美智子 私は資材課にいたから、外部の業者さんがたくさん来るんです。文房具のような細かいものから織機のような大きなものまで、色々な資材を扱っていたし。で、業者さんが私のところで用事を済ませて、その次に注文を取りに組合事務所の喜久ちゃんのところへ行くことがけっこうあったんです。

組合事務所に行くのには、一度表門を出て回らなければいけないんだけど、そこに喜久ちゃんがいると、「ここからここまで僕は車で来たのに、なんでそんなに早く資材課から組合の事務所まで来られるの？！」って混乱してるの。とにかく不思議だったみたいで、「フェンスを乗り越えてきたの？！」とか言われました（笑）。

――えらく足の速い女性がいると思われた。

美智子 そうそう。「なんで、もうここに到着できるの？」って。

――社内の人たちも喜久子と美智子の見分けがつかなかったのでは？

喜久子 みっちゃん（美智子さん）が廊下を歩いてたら、私の関連部署の方から会議の時間を確認されたりして。みっちゃんもきちんと「私は違います。美智子です」と言えばいいのに、「あ、そうだったかな」なんて曖昧な返事をするものだから、後で電話がかかってきて「会議の時間が間違っているけど、どういうことだ？」って。

そういうことはしょっちゅうありました。その頃は社員が1500人ぐらいいたんですけど、私たちのせいで結構周りを振り回していたみたいね。

――今もそうですが、昔から髪型も同じだったのですか。

喜久子 ほぼ一緒でしたね。

美智子 小学校の頃は腰まであるロングヘアで、自分たちで三つ編みをして学校へ行っていました。中学校でバスケットボール部に入ると決めて、2人で髪を短くカットして。それからはずっとショートです。

二卵性と聞かされ「しっくりきてなかった」けど一卵性だった

――ちなみに一卵性ですか？

美智子 そうです。でも、たーちゃん（忠義さん）たちは2017年くらいまで、ずーっと二卵性だと思っていたんだよね。

忠義 親にはそう言われて育ちましたからね。昭和17年（1942年）生まれですから、その頃は一卵性か二卵性かどうかはっきり分からなかったんでしょう。産院で生まれる時代じゃありませんでしたしね。家で生まれているわけですからね。

孝晴 双子ばかりを集めたテレビ番組に出た時に、大阪大学の先生もゲストでみえていて。僕たちは二卵性として喋ってたんですけど、番組が終わってから先生に「どう見てもあなたたちは一卵性だよ」と言われたんです。

忠義 大阪大学に、国の機関としてツインリサーチセンターという双子の専門機関があるんです。その先生がそこにいる方で、「一度、時間があったら調べにおいで」と声をかけてくれて。後日、大阪大学まで行き、ゲノムレベルまで全部検査してもらったんです。そうしたら、通知結果は「一卵性」。「今まで嘘ついてたけど、どうしよう」って笑いました。

――忠義さんと孝晴さんは、その結果を聞いていろいろ腑に落ちたと。

忠義 納得しましたよね。二卵性だと聞かされていたけど、2人で「なんか違うよな」としっくりきてなかったので。

写真＝深野未季／文藝春秋

〈「『ところで（男女の）ペアは？』と聞いたら…」4人でデート中にプロポーズ、合同結婚式をした4人の双子夫婦が語る、揉めなかった夫婦の組み合わせ〉へ続く

（平田 裕介）