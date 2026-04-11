〈兄弟が「双子同士で結婚したい」と二世帯住宅を建てて、“お嫁さん”探しを…4人の一卵性双子夫婦が明かす、レアすぎるお見合い実現までの経緯〉から続く

双子の兄弟と姉妹同士で結婚し、50年以上も夫婦二組で同じ屋根の下で暮らしながら、仕事もしている、兄の深見忠義さん（83）と姉の深見美智子さん（77）、弟の深見孝晴さん（83）と妹の深見喜久子さん（77）の二組の夫婦。

【衝撃画像】「全く同じ顔の夫婦が2組…？」「どうなってるの？」見分けがつかないほどのW双子の驚きの合同結婚式を全部見る

それぞれ2人の子どもに恵まれ、今では孫たちも集う賑やかな大家族を築き上げた4人に、「違いがわからない」と教師を混乱させた美智子さんと喜久子さんの少女時代、“兄は姉と弟は妹と”という夫婦の組み合わせになった背景などについて、話を聞いた。

◆◆◆

戦争中、双子の兄弟はもてはやされた

――忠義さん、孝晴さんは昭和17年（1942年）の戦中に誕生、喜久子さん、美智子さんは昭和23年（1948年）の戦後生まれ。戦中と戦後という時代、兄弟と姉妹という性別によって、双子でも周囲からの捉えられ方が違ったのではないですか。

忠義 戦中はもてはやされました。

孝晴 僕らが生まれた時は戦争の真っ最中でしょう。それで男の子が2人生まれたわけですから。

忠義 役所から「兵隊さんが2人できたみたいだ」と表彰されたそうです。お祝いもいただけたと。

生まれたその日のうちに、町内中に双子が生まれたことが広まったそうです。お産婆さんが帰りながら、町のみんなに話して回っていったみたいで。



左から￥弟の深見孝晴さん（83）、兄の深見忠義さん（83）

――子供の頃、双子で得したようなことは。

忠義 僕らは男だから、ケンカした連中を2人で押さえに行くことはできましたね。

喜久子 悪ガキだったのね（笑）。

忠義 また8人兄弟なものですから、妹たちは誰かにいじめられると「お兄ちゃんたちに言うよ」って言ってたらしいです。おかげで誰も手を出さなかったみたいで。

似すぎていたので先生たちは「区別できないやんか！」と

――美智子さん、喜久子さんは、地元で目立っていましたか。

美智子 私たちは小学校の時にすぐ下の学年に、女の子の双子さんがいたのでそんなに。

喜久子 中学校になると、私たちの学年だけで双子が4組もいたんです。私たちの学年は7クラスもあって。戦後のベビーブームの時代に生まれているから、生徒数がすごく多くて。だから双子が生まれる確率も高くなってるから、各学年に双子がいました。

男の子の双子も女の子の双子さんもいたけど、私たち以外はあまり似ていなくて。私たちは似すぎていたものだから、入学してすぐに職員室で「どうやって区別するものか」と問題になったそうです。

しかもクラスが一緒だから本気で区別ができないと。入学して1カ月も経たないうちに2人で職員室に呼ばれて。「何も悪いことしてないよね」って言いながら行ったら、先生たちが頭の上から足の先まで、「どこか違うところはないか」ってグルグル見て探し回るんです。結局「区別できんやないか！」って。

――美智子、喜久子って名前が書いたタスキをかけるわけにはいかないですもんね。

喜久子 そうしたら、ボールを投げる時に私は右利きなんですけど、みっちゃんは左利きになることが判明して。

それで区別はできるんですけど、体育で球技をやる時はわかるけど、教室で授業となると分かりませんから。まあ、先生たちにとっては悩みの種だったみたいです。

美智子 それで、社会科の先生から「いい点数を取ったほうを僕は覚える」と言われたんです。それで、期末テストで2人とも98点を取ったら、「もうどうしたらいいんだ」って先生が困ってましたね（笑）。

――成績も運動神経も、同じくらいでしたか。

孝晴 似ていたんだろうね。

忠義 そうですね。何をやっても、どんぐりの背比べという感じでした。マラソンもやっていましたけど、タイムもほぼ同じでした。

喜久子 私たちもほぼほぼ一緒でしたね。

「一緒に嫁に行けるからいいじゃないか」と親が乗り気で…

――それぞれの両親は、結婚についてはどんな考えを。

美智子 昔は、姉のほうを早く結婚させて、次に妹をお嫁に行かせないと、という考えがありました。1人残ってしまうと、なかなか結婚できなくなるからって。だから、私は会社に入った年からお見合いが始まって。まだ結婚なんてしたくないのに、「あなたが行かないと喜久ちゃんが残っちゃう」と母親に言われて、30回くらいお見合いしました。

――30回も。

美智子 私のほうで別のお話が進んでいる時に、主人たちのお話をいただいて。そうしたら、親のほうがすごく乗り気で。「この話が成立したら、2人一緒に嫁に行けるからいいじゃないか」と。

それで電車に乗って名古屋へ出てきてお見合いすることになって。2人が名古屋駅で迎えに来て待っていてくれてたんですけど、もう見ただけですぐに「この2人だ」って分かりました。

喜久子 「すごく痩せている人たちだな」と思いました。お見合いには、仲人さんと私たちの母親も一緒で。その日に、この家にも案内されました。

お見合いから結婚まで、たった2カ月だったんですよ。

――かなり早いですね。

美智子 早いでしょう（笑）。2月にお見合いして、4月18日に結婚しましたから。デートは4回くらいしかしていません。日曜日にデートの予定を立てて、4人で名古屋の東山動物園に行ったり。

夫婦の組み合わせが決まる前にプロポーズ

――デートも4人一緒ですか。

美智子 その時は手をつなぐわけでもなく、ただ4人で過ごして。4回目のデートで夕食を食べていたらプロポーズされたんです。向かい合って食事が済んだら、たーちゃんが私たちに向かって、「家も仕事もこういう状態ですが、結婚していただけますか？」と。でも、その時点ではまだペアが決まっていなかったんです。

――どういう組み合わせで夫婦になるかを決めていなかった。

美智子 そうそう。それで私が「ところでペアはどういうふうになるのですか？」と聞いたら、「上は上、下は下というのがいいんじゃないですか」と提案されて。あとの3人は「よろしくお願いします」と言って、それで成立しました。

父親に「プロポーズを受けて、上は上、下は下と決まったよ」と報告したら、「うん、それがいい。ややこしくなくてそれがいい」と。親はたーちゃんたちとの話をいいと思って動いていたので、大賛成でした。で、私は違う方向で進んでいたお見合いをお断りして、こちらのお話を進めてもらったんです。

――ペアの組み合わせについては揉めたりもせず？

美智子 全然。

忠義 全く何もありませんでした。

喜久子 すんなりでしたね。

兄弟と姉妹、互いへの第一印象は…

――名古屋駅で初めて会った時、それぞれ「これはうまくいくな」と直感めいたものはあったのですか？

喜久子 いえ、全然そんなことは（笑）。

――さきほど話していた「すごく痩せている人たちだな」くらいの感想ですか。

喜久子 パッと見はね。主人たちのお父さんは、結納の挨拶の時に「明日にでも家に入ってもらっていい」とおっしゃって。「ちょっと待ってください、まだ会社に退職の話をしていません」って（笑）。

美智子 うちの父親は、「あの2人は少し細すぎるから、もうちょっと肉が付くように頑張って食べさせないといけないな」とは言っていましたけど。

忠義 自分たちで食事を作って仕事をしていたから、いい加減な食生活を送っていましたからね。

美智子 今みたいにカット野菜や冷凍食品があるわけでもないですし。

忠義 塩サバを普通の生魚のつもりで買ってきて、それにまた味付けしてしまって、「なんで今日のはこんなに辛いんだ」って。よく考えたら塩サバだった、なんていう生活をしていましたから。だから親は「早く結婚しないとあいつらは倒れるぞ」と心配していたんです。

――忠義さんと孝晴さんは、お2人を見るや「素敵だな」と。

忠義 まずは、健康そうだなと思いました。とにかく健康であることが一番大事だと考えていましたから。

やむなくお断りするほど出席希望者多数となった合同結婚式

喜久子 結婚して、主人たちの実家のそばのお祭りに初めて行った時、玄関で荷物を下ろしていたら、近所のおばあさんが「あんたたちかね、たー君と孝ちゃんのお嫁さんは」と、全く知らない方から声をかけられて。「はい」と答えたら、「よう来てくれたな」って。そのおばあさんからそんな風に言われたのをきっかけに、町中の人たちが2人の双子のお嫁さんを探していたことを知ったんですよ。私らのことを歓迎してくれてるんだって嬉しかったですね。

――結婚式は夫婦それぞれで挙げたのですか。

美智子 合同結婚式でした。親戚や友人たちがみんな「出席したい」と言ってくれて、出席希望者が多すぎて予算に合わなくなるほどでした。参加をお断りした方から後で怒られたりして、大変でしたね。

喜久子 合同だから、お祝いもダブルでいただいて。あるお宅からは洗濯機を2台いただいたんです。でも家の構造上2台は要らないので、「壊れたら、こっちを使えばいいね」と決めて、ずっと予備として置いてありました。

写真＝深野未季／文藝春秋

〈「新婚旅行も4人同じ部屋だったけど…」結婚後も同居、お風呂も一緒、スマホも4人で1台のW双子夫婦が語る、たった一度の2人だけで過ごした日〉へ続く

（平田 裕介）