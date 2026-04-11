〈「『ところで（男女の）ペアは？』と聞いたら…」4人でデート中にプロポーズ、合同結婚式をした4人の双子夫婦が語る、揉めなかった夫婦の組み合わせ〉から続く

双子の兄弟と姉妹同士で結婚し、50年以上も夫婦二組で同じ屋根の下で暮らしながら、仕事もしている、兄の深見忠義さん（83）と姉の深見美智子さん（77）、弟の深見孝晴さん（83）と妹の深見喜久子さん（77）の二組の夫婦。

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それぞれ2人の子どもに恵まれ、今では孫たちも集う賑やかな大家族を築き上げた4人に、後にも先にも一度だけ夫婦別々の時間を設けた新婚旅行、財布の管理をはじめとした双子二組の生活ぶりなどについて、話を聞いた。

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夫婦2人で食事をしたのは生涯一度だけ

――二組で合同結婚式を挙げたとのことですが、新婚旅行も夫婦二組一緒ですか？

喜久子 車1台に4人で乗って行きました。

美智子 車で南紀一周。京都まで名神高速で行き、そこから大阪、白浜を回って、三重県の賢島、伊勢神宮、二見と、車でぐるっと一周して帰ってきました。

喜久子 当時はまだ高速道路もあまり整備されてなかったから、ほとんど国道を走って。

美智子 あの頃の新婚旅行は、出発の時に車の後ろに空き缶を紐でつけて、カンカラカンカラ鳴らしながら走るのが習わしで。私たちも空き缶を付けて、「恥ずかしいね」なんて言いながら出発して、恥ずかしさに耐えられなくなって途中でこっそり外しました（笑）。



左から姉の深見美智子さん（77）、妹の深見喜久子さん（77）

――旅行中、4人一緒で離れることなく。

美智子 そうです。でも旅館の夕食が、一つの部屋に4人分まとめて用意されてしまったんです。それを見て、「これからずーっと4人一緒なんだから、せめて新婚旅行の時くらいは別々に食事したいな」と思って。

で、旅館の方に無理を言って、別々の部屋に食事を用意し直してもらったんです。夫婦別々でゆっくり食事をしたのは、後にも先にもなくて、この新婚旅行の時だけ。ご飯を食べたらすぐに4人でボウリングに行きました。

喜久子 後は全員で卓球をしたりね。その旅行では、遊ぶことが先決でしたね。

美智子 何せ2人は働き詰めだったから、あまり遊んでこなかったみたいで。私たちのほうは会社に勤めていたのが、ちょうどボウリングが流行り始めた時期で。会社の付き合いでよく行ってたんですよ。

忠義 結婚してからボウリングやアイススケートを教えてもらいました。

働くことしか知らない夫たちに「休みの日は遊ぶことに専念して」

美智子 結婚して最初の頃は、月曜日から土曜日まで働いて、日曜日は遊ぶというパターンを続けていたんですよ。そうしたら2人が「日曜日に遊んでいることに、ものすごく罪悪感を感じる」と言い出して。

――遊ぶよりも働きたい。

忠義 それまでの生活が、そういうパターンになっていませんでしたから。

美智子 私たちは会社勤めでしたから、日曜日は休むのが当たり前でしょう。「これから子供ができて成長していくのに、今のうちに色々な遊びをやっておかないと。すぐに子供たちに追い越されて、一緒に遊べなくなっちゃうでしょう」と言って。それで、結婚して1年くらいは休みの日に遊ぶことに専念してもらいました。

――遊び慣れていない人からすると、急に遊ぶのは一苦労ですよね。

忠義 そもそもそういう時間を作ろうという気がなかったんです。独立してから4年間、一日も休まず働いていたから。結婚する前は、とにかく早く家のローンを返済することが目的でしたしね。休みなんて無くても何とも思わなかったし、体力的にもそんなにこたえなかった。だから、遊びのことは何も知らなかったんですよ。

――ひょっとして、結婚する前に家のローンは完済していたとか。

孝晴 建物も土地も、ローンすべてを返済してからお嫁さん探しを始めました。そのほうがお見合いでも有利に動くかなと思って。

美智子 休みもしないで働いて返済ばかりしていたから、銀行の保証人になってくれた主人の姉が心配して。「お前たち、ちゃんと食べとるか」と様子を見に来てくれたこともあったそうです。

――賭け事やお酒、たばこも全くやられないのですか。

忠義 全くやりません。

孝晴 知らないですね。

忠義 たばこは一度試しに吸ってみましたが、これはご飯がまずくなるなと思って、それ以来吸ったことないですね。お酒は子供の頃、お祭りで若い衆に飲まされて、2人ともひどい目に遭って、そこからは受け付けないんです。

美智子 よそからは「最高の旦那さんだね」っていつも言われます（笑）。

4人一緒の生活に抵抗は「全くない」

――いざ4人で生活を始めてみて、抵抗は感じませんでしたか？

喜久子 こちらへお嫁に来たわけだけど、私たちの感覚としては、それまでずっと双子で一緒にいたので、その延長線上という感じでしたね。

美智子 そうそう。

――忠義さん、孝晴さんたちも同じでしたか。

忠義 全くないです。

孝晴 全く。

――双子同士でよく馴染む感じ？

忠義 ともかく明るい人たちですから。黙って夫婦で言葉も交わさない、ということはまずありません。

――喧嘩もしない？

美智子 ないですね。

喜久子 仕事の打ち合わせで、やり方について意見が分かれることはあります。

美智子 それで3対1に分かれたりすることはありますね。でも、採用されるのは多数決で3人が言ったほうです。いかに効率よく、時間短縮できるか、という基準なので。

――多数決を引きずったりもしないと。

美智子 しません。

喜久子 ねちっこい性格でもないので。

――50年を超える夫婦二組の生活を送ってきて、相手を間違えたことって。

美智子 1回だけありました。ここで2人がお昼寝をしていて、肩を叩いて用事を頼んだら、孝ちゃんのほうで。「あれ、間違えた」って。でも、それくらいです。

忠義 まず、しゃべったら分かります。声で。

孝晴 声で分かるし、横顔を見ればもう。

――スマートフォンの顔認証システムは双子だと見抜けないらしいですね。

美智子 孫のスマートフォンで試したら、4人とも顔認証でロックが解除できてしまいました。「最新機種なのにね」と、みんなで大笑いしました。

お風呂、お財布は兄弟、姉妹で一緒、スマホは4人で1台

――家事や育児、金銭面の分担はどのようにされているのですか。

美智子 お風呂は、今だと先に男性2人が入って、次に女性2人が入って、という形です。子供が小さい頃は、お父さんのどちらかが入ると、それぞれの子供たちが立て続けに入って洗っていく流れ作業でした。

忠義 2人いると、そういう面では助かりますね。

――お財布もご兄弟、ご姉妹で1つずつだそうで。

美智子 男性側で1つ、女性側で1つ。

忠義 別に一人ずつ分ける必要がないですから。

美智子 女性は2人でバッグ1個しか持たないので、そこに財布を入れてますね。

――兄弟、姉妹で洋服なども共有しているのですか？

喜久子 洋服は同じものを着ていますが、それぞれの部屋で分けてあります。

忠義 僕らは下着も一緒です。どっちがどっちのものだか分からない。洗濯したら同じところに積んであるので、上から取っていくだけ。

孝晴 靴だけは別ですね。僕らはマラソンをしていたから、履くとすぐに分かる。双子でも底の減り方は違うので。

――家計簿も1冊で、買い物をした人がその都度記入するシンプルなルールだとか。

喜久子 そうです。一人いくらっていうお小遣いがないので。

――何か個人的に買いたいものなどはないのですか？

忠義 別に欲しいものがないからね。

美智子 何か欲しいものがあれば、大体4人で話して「あれを買おうか」となって買うので。

――携帯電話も4人で1台だと聞いてます。

忠義 スマートフォン1台だね。

美智子 家で仕事をしているので、出かける人がスマホを持っていく形ですね。

――それぞれ2人のお子さんに恵まれていますが、お子さんが生まれる時期が重ならないように計画されたのですか。

美智子 1人がお産で病院に1週間入院すると、家の家事ができませんから。家にもう1人いると助かるでしょう。そこは話し合って決めました。

写真＝深野未季／文藝春秋

〈《全て4人で…》「隠し事は全くない、全部オープンですから」双子同士で結婚、50年以上一緒に住む2組の双子夫婦が明かす、夫婦それぞれの出産と子育て〉へ続く

（平田 裕介）