〈「新婚旅行も4人同じ部屋だったけど…」結婚後も同居、お風呂も一緒、スマホも4人で1台のW双子夫婦が語る、たった一度の2人だけで過ごした日〉から続く

双子の兄弟と姉妹同士で結婚し、50年以上も夫婦二組で同じ屋根の下で暮らしながら、仕事もしている、兄の深見忠義さん（83）と姉の深見美智子さん（77）、弟の深見孝晴さん（83）と妹の深見喜久子さん（77）の二組の夫婦。

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それぞれ2人の子どもに恵まれ、今では孫たちも集う賑やかな大家族を築き上げた4人に、被らないように計画したという夫婦それぞれの妊娠、出産を経て8人の大家族となってからの生活などについて、話を聞いた。

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子どもたちは全員が“うちの子”、孫たちは“みんなの孫”

――それぞれ2人のお子さんに恵まれていますが、出産の時期が被らないように計画していたと。双子だとお産の傾向が似ているなんてことは？

美智子 流産を経験したのが1回ずつで、同じだったりしましたけどね。お産に関しては、1人の先生にずっと診てもらっていました。その先生は病室に来て、「カルテを見ても、顔を見ても分からない。どこで区別したらいいんだろうね」なんて言っていましたけどね。

――子育てはもちろんみんなで協力して？

忠義 子供たちは、区別なく全員が同じ“うちの子”ですね。



左から姉の深見美智子さん（77）、妹の深見喜久子さん（77）、弟の深見孝晴さん（83）、兄の深見忠義さん（83）

美智子 学校行事は、都合のつく人が行くようにしてました。私が足を痛めて授業参観に行けなかった時は、喜久ちゃんに行ってもらったり。先生もどっちが母親か分からないですから（笑）。

私の長男が小学校に入学する際に、喜久ちゃんの長男が先生に「今年、弟が入ってきますのでよろしくお願いします」と言ったそうです。先生が「え、弟？」となって、慌てて家庭環境調査票を見ても弟なんていないから、うちに連絡してきて。

子供たちはお互いがいとこでなく、兄弟のつもりでいるんですよ。それを説明したら「ああ、そうなんですか」と。

――今はお孫さんもいますよね。

美智子 孫たちも“みんなの孫”です。小学校に入るくらいまでは、「おばあちゃんは、どっちのおばあちゃん？」と聞いてくることがありましたけどね。

――もはや大家族みたいな。

美智子 そうそう。

忠義 だから、この食卓も円卓なんです。最初は長方形だったのですが、子供が小さいと、取りたいおかずに手が届かないから。

両夫婦の長男一家は家が隣り合わせ

――子育てをしていた頃は食費がすごかったのではないですか。

喜久子 エンゲル係数がすごいことになっていました。

美智子 中学校はお弁当が必要でしたから、3合くらい入る大きなお弁当箱に加えて、部活の朝練で食べる分のおにぎりも持たせて。試合がある日は、おにぎりを10個くらい握ったり。

忠義 あの頃、お米は年間で13俵くらい消費してたかな。

美智子 牛乳も、1リットルのボトルを1週間で30本くらい。冷蔵庫にダーッと2段並べていました。高校生になると、夕食の時に1人で1リットル飲むなんてこともあったから。

――お子さんたちはお二組の姿を見て育っていますが、何か影響はありましたか。

美智子 私の長男一家は、喜久ちゃんの長男一家と、隣り合わせに家を建てて暮らしているんです。二世帯じゃないけど、家が隣同士で。

喜久子 私の長男が先に結婚して、家を建てる土地を探していた時に、たまたま隣の土地も空いていて。みっちゃんのほうの長男に、「自分はここに家を建てるけど、お前も将来、隣に住めば親の面倒も見やすいから、土地を買ったらどうだ」と勧めたんです。まだ結婚もしていなかったのに、土地を買って家を建てて。

忠義 お嫁さんたちは違う家庭で育ったわけですが、うまくやってくれていますよ。

同じ時期、同じ箇所に炎症を起こして十二指腸潰瘍に

――「やっぱり双子だな」と思う瞬間ってありますか？

美智子 結婚してすぐの頃の話になるけど、主人たちが仕事中に同じタイミングでゲップをしたりして、なんだかおかしいなと。あんまりゲップが多いから病院で検査をしてもらったら、2人とも十二指腸潰瘍だったんです。

忠義 結婚する前、ちょうどチキンラーメンが出始めた頃で、月に200個くらい買ってきて、そればかり食べていました。そんな生活だったから体を壊してしまって。

喜久子 診てくれた先生が、双子だから間違えないようにってレントゲンのフィルムに、忠義、孝晴って名前を書いたけど、現像してみたら2枚とも全く同じ箇所に炎症を起こしていて。「これ、2枚とも同じフィルムじゃないの？」と先生が驚いていました。同じものを食べていたせいかもしれないんだけど、それにしてもってくらいにピッタリ一致していてね。

マラソンのゴールタイムも買い物してくるものも同じ

忠義 僕ら、十二指腸潰瘍をわずらったのをきっかけにマラソンを始めたんです。その先生に「座り仕事だから体を動かしたらどうだ」と言われて。

最初はジョギングから始めて、だんだん距離を伸ばしてフルマラソンへ移って。フルマラソンは33年間、一度もリタイアすることなく走り続けましたね。自己ベストは3時間15分くらい。サブスリー（3時間切り）を目指しましたけど、それは叶いませんでした。コロナ禍で大会がなくなってからは、走るのをやめてしまいましたけど。

美智子 ゴールタイムが1秒違い、なんてこともあったね。

忠義 いつもゴールはほぼ一緒だったね。

――たとえばバラバラで買い物をしても、同じ物を買ってしまうようなことは。

美智子 以前、大阪のテレビ番組の企画で実験をしたことがあるんです。名古屋の大須商店街で、兄夫婦と弟夫婦が別々に買い物をするというものでした。私とたーちゃんが先に商店街を往復して、お茶屋さんとパン屋さん、衣料品屋さんで買い物をして。

そのあと、喜久ちゃんたちが同じ通りを買い物して帰ってきたのですが、家で買ったものを広げてみたら、全く同じパン屋さん、お茶屋さん、衣料品屋さんに寄っていたんです。

しかも、衣料品店でエプロンを買ったのですが、喜久ちゃんたちも買っていた。それも同じ和柄のエプロンでした。番組では「絶対にヤラセではありません」と、司会の上沼恵美子さんが何度も念を押してましたね。

――皆さん、4人揃ってのウォーキングを毎日続けているそうですね。

忠義 ウォーキングだけでなく、映画を観たいとなれば「さあ、行くか」と4人で行きますよ。

孝晴 映画といっても、僕ら2人は洋画しか見ませんね。それもアクションものが好きで。

美智子 私たちは邦画も見ますけど。

忠義 そういう時は「お2人でどうぞ」と。

――これからサービス付き高齢者向け住宅などに移る可能性もあるわけですが、その際も4人一緒にいたいですよね。

美智子 そうですね。できることなら。

忠義 まあ、そうはいかないでしょうけどね。

4人の間に「隠し事は全くない、全部オープンですから」

喜久子 お墓は、もう建てて準備してあるんです。長男たちの家の近くに、隣同士で。

――そこも隣同士なのですね。4人は夫婦であり、兄弟姉妹でもあり、一つのチームでもあるといいますか。

美智子 四つ子みたいな感覚かもしれませんね。

忠義 そうだと思います。なんか言いたいことがあったら、こっち（喜久子さん）にも言うし、こっち（美智子さん）にも言う。自分の嫁さんにしか言わない、なんてことはまずあり得ませんから。その代わり、怒られる時も両方から怒られますけどね（笑）。

美智子 忘れることが多すぎて、ついつい口うるさくしちゃう（笑）。

孝晴 最近はたしかに忘れることが多いので、こっちからもあっちからも「言ってあったでしょう」と言われます。でも、隠し事は全くない。全部オープンですから。それが、ここまでやってこられた秘訣かもしれませんね。

「一緒に写真を」と声をかけられる町の人気者に

――4人で歩いていると、声をかけられることも多いのでは。

喜久子 スーパーで買い物してたら、双子のお子さんを連れたお母さんから「記念に一緒に写真を撮ってください」と頼まれたり。知らない方たちのカメラに私たちの写真がたくさん入っていると思います（笑）。

美智子 ウォーキングをしていたら、前にテレビで見たという方から写真をお願いされたこともありますよ。「私のほかに数人いるんですけど、一緒でもいいですか」っていうから「どうぞどうぞ」と答えたら、10人以上もいて。後日、「みんなに写真を見せて回って自慢しました！」なんて報告してくださって。

忠義 銭湯で「テレビ見ました」と、裸で声をかけられました。兄弟別々だったのに、すぐに「双子の片方だ」って分かったみたいで驚きましたね。

――お話の内容もさることながら、4人が並んでいる画だけでもホンワカするというか、手を合わせたくなるほど神々しいといいますか。宝船に乗ったことないですけど、きっと乗ったらこんな感じなんでしょうね。

忠義 （笑）。

美智子 （笑）。

孝晴 （笑）。

喜久子 （笑）。

写真＝深野未季／文藝春秋

（平田 裕介）