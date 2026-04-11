2001年に解散したバンド、“ジュディマリ”こと「JUDY AND MARY」。それから四半世紀となる2026年、ギターを担当していたTAKUYAさん（54）がタイへの移住を発表して話題を呼んだ。

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伝説となったバンドの一員として、そして解散以降もファンを魅了してきた華やかなギタースタイルとは裏腹に、10代は苛烈ないじめに加えて頭蓋骨を骨折するなど壮絶な経験をたどってきたTAKUYAさんに、半生を振り返ってもらった。



ギタリストで元ジュディマリメンバーのTAKUYAさん

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「竹刀をバラして…」苛烈な体罰が当たり前だった中学時代

――TAKUYAさんのご実家は、喫茶店を営まれているそうで。どんなご家庭で育ったのかから聞かせてください。

TAKUYAさん（以下、TAKUYA） 京都で自営業をしていて、中流の少し上くらいの家庭でしたね。実家の場所は四条河原町っていう繁華街のど真ん中。子どもが少なかったから、地元の公立小学校が廃校になることが決定していたので、両親の意向で私立の小学校に通っていました。

――中学校は長崎にある中学校に進学されています。全寮制で、しかも生まれ育った地域からは遠方ですが、どんなきっかけで？

TAKUYA 通っていた小学校はエスカレーター式でしたが中学以降が女子校になるので、男子だと小学校までしか通えないんです。私立の小学校から公立に行くのは親のプライドが許さないらしく、中学受験したんですけど、勉強には興味が薄く、京都近辺の学校は全て落ちて……。、滑り止めに受験してた長崎の全寮制の学校に首席で受かっちゃった（笑）。

――中学から、親元を離れていきなり寮生活というのも大変そうですね。

TAKUYA 地獄でしたね。長崎は佐世保の造船所など古くから海軍との結びつきが非常に強い地域なので、その関係からか当時の寮の先生が陸軍と海軍の出身の人でした。学校も怖い先生が多くて、今では考えられないくらいバチバチに殴られてました。

竹刀で叩かれる体罰ってよくありますよね。僕のいた学校は、竹刀で叩かれるくらいならまだマシで、竹刀をバラして竹の部分だけで叩かれるんですよ（笑）。鞭打ちです。あれがめちゃくちゃ痛くて、しょっちゅうミミズばれができていましたね。何かやらかしたら長時間正座させられたり、毎朝、外に出て点呼をしたり、本当に映画の軍隊みたいな雰囲気でした。

いじめの標的になり、夜中に奇襲を仕掛けられ……

――生徒同士の雰囲気はどうでしたか？

TAKUYA すれ違った先輩に挨拶しなかっただけで、夜中に呼び出されてボコボコに殴られるような環境でした。同級生のなかには、精神的におかしくなって病院に行った子もいましたよ。

関西だと、笑いで場を和ませるみたいなことがあるじゃないですか。僕も京都出身なのでそういうことを心がけてたんですけど、当時の長崎だと逆に「なめられてる」って受け取られちゃって。今まで生きてきたなかで学んだ、人とのコミュニケーションの仕方が何も役に立たないのには困りました。

――いじめも酷かったそうですね。

TAKUYA ターゲットになったことがあるのですが、最悪でした。寮は個室とかでもなく完全に共同生活なので、24時間、気を休める間がないんです。寝ていても、布団の上から複数人にタコ殴りされたり。本当にバイオレンスな寮でしたね。毎日、どうやって生き抜くか考えていた。本当に辛かったです。

――TAKUYAさんは、どうしていじめの対象になったのでしょうか。

TAKUYA 僕は首席で入学していたので、まだ子供で調子にも乗ってましたし、新入生代表スピーチなどで目立っていたのもあったと思います。1年生の中でも、先輩から最初に目を付けられたんじゃないかな。

痛い目に遭うのが早かった分、「この場所で生き残るにはどうすれば良いのかな」って考えるのも早かったです。いじめられなくなるためには、目立たないようにすることも大事ですが、影響力のある先輩と仲良くなっておくのも一つの方法だと学びました。年上の人と仲良くなれるスキルは、実社会で生きるようになってからもすごく役立ちました（笑）。

――体罰やいじめ以外に、門限とかもあったんですか。

TAKUYA ありましたよ。学校が終わってから1時間程度外出できるけれど、18時には夕食、19時から自習室で自習を始めないといけないんです。先生からもずっと見張られていて、部屋には盗聴器やカメラも設置されていました。就寝時間後にルームメイトと喋っていると、部屋のスピーカーから「寝ろ」って叱られたりしていましたから。竹刀を持った先生が毎夜見回りもしていました。

こんな環境で過ごしていたからか、中学に入学して最初の夏休みに実家に帰ったとき、幼なじみから「全然違う人になっている」と驚かれました。

――人間が変わってしまうほどの過酷すぎる環境だったのですね。

TAKUYA 中学1年から高校3年までの生徒が同じ建物に暮らしていたので、多分一般の人より早く高校生の先輩と親しくなる経験はできました。高校生にもなるとDCブランドの服を着ている人がいて「太っていると似合わないな」って思って、当時僕は太っていたので痩せようとダイエットを頑張りました。

剣道部だったんですけど、朝からなにも食べないで水以外飲まずに練習をしていると、1日に3キロくらい落ちるんですよ。これを3日間くらい続けると、5〜6キロはすぐに痩せましたね。そうしたら一瞬で、スラッとしました。

「あ、壊れた」頭蓋骨を骨折も、手術ができず

――寮生活で、大変な怪我をされたそうですが……。

TAKUYA 中2の時に、頭蓋骨を骨折しました。

身体のでかい同級生と揉めたんです。そいつが僕の部屋に殴り込みに来て、揉み合いになって机のとがった角のところに頭を打っちゃって。さらに上から踏みつけられて……手の大きさくらいのたんこぶができるほど、頭が腫れました。

――その時のことは覚えていますか？

TAKUYA 「あ、壊れた」って感覚ですね。直感的に「壊れた」って思って、普段は鬼の形相の先生と一緒にタクシーで病院に行きました。いろいろ検査して、骨が割れているけど脳に損傷があるかどうかはわからないってなりました。頭って関節とかがないので、ギブスするでもなく、ただ安静にして過ごすしかありませんでした。

――いつ襲われるか分からない環境で、その状態はかなり不安ですね。

TAKUYA 急所も急所ですし、また狙い撃ちされるかもしれないからとにかく怖かったです。今でも、このときの傷は時々痛みますね。中学生って、走ったり身体動かしたりしたい時期じゃないですか。数カ月はろくに運動もできない状況で、それもきつかったです。

――それこそ、音楽をやったりとかは？

TAKUYA 運動できない代わりに何かしようかなって考えていたら、先輩にバンドをやっている人がいて。当時は80年代で電子音楽が流行っていたので、先輩にシンセサイザー借りて弾いてみたのが、音楽に触れた始まりです。

今でもすごく覚えていることがあって、寮の食堂にだけテレビがあるんです。就寝時間後は絶対に入っちゃダメなのに、窓の鍵を先輩が開けておいて夜中に壁をつたって泥棒のように食堂に忍び込んで見た『ライブ・エイド』（1985年にイギリスとアメリカで開催されたチャリティーコンサート）でU2が『Sunday Bloody Sunday』を歌って、クイーンもその時初めて観て「音楽すげえなあ」って衝撃を受けました。

撮影：山元茂樹／文藝春秋

〈「お前の家、放火されたって」ある日、実家が“連続放火魔”のターゲットに…元『JUDY AND MARY』TAKUYA（54）が明かした衝撃の過去〉へ続く

（池守 りぜね）