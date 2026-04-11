女優森七菜（24）が10日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）にゲスト出演。芸人からの誘いの言葉に対し、プライベートの予定を思わず漏らしてしまい、MCの有田哲平からやんわり“注意”される一幕があった。

主演映画「炎上」（長久允監督）が同日公開された森は、ゲストのアインシュタイン河井ゆずる、EXITりんたろー。、ぺこぱシュウペイ、永野とともに、「メンズビューティー」を題材にした大喜利に挑戦。珍回答を連発して、審査員役のMattを爆笑させ、河井を「悔しくてなりません」と嫉妬させるほどの大活躍をみせた。

森はその流れで、番組ラストに、通常はゲスト芸人が参加することが多い名物コーナー「脱力ホストクラブ」の体験をすることに。有田から「ホストクラブ体験してみたらいかがですか？」とムチャぶりされると、森は一瞬固まり、息をのんで苦笑しながら、しぶしぶうなずいた。

「脱力ホストクラブ」は、リンダカラー∞Den、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No．1、カカロニ栗谷がホスト役として、ゲストをイジリながら癒やす、番組恒例のラストコーナー。3人は「七菜ちゃ〜ん」と歓迎すると、すがちゃんは森の大喜利を「180点」と大絶賛しグータッチした。

Denは「モテるっしょ？」とホストトークに持ち込んだ。森は「全然モテないです」と謙遜したが、すがちゃんも「あんなかわいくて面白かったらモテると思うけど」とかぶせると、森は「そうかな〜？」と笑顔となり、スタジオで見ている河井も「ずっとまんざらでもないねんな〜、七菜ちゃんが」と笑った。

Denはさらに「この後、空いてんの？」と予定を聞く悪ノリ。ワイプで河井が「収録の話、してへんやないか」とツッコむ中、森は笑い崩れつつも「空いてますよ！空いてますよ！」と即答した。すがちゃんからも「じゃあビューティー大喜利の延長戦できるけど。朝までビューティー大喜利やる？」と誘いをかぶせられると、森は「はい、やろうかな」と笑顔でうなずいた。ここで栗谷が「え？マジで言ってる？」とガチモードで再確認。森は後ろを向いて爆笑すると、スタジオも大笑いとなりオチとなった。

CM後の番組の舞台裏を映す場面では、有田が「『この後、空いている』って言っちゃいましたもんね」とツッコミを入れ、森は「ついつい。乗せられちゃって」と釈明。有田は笑いながらも「気を付けてくださいよ。あんな男、いっぱいいますからね」と、リアルに忠告し、森も「はい、分かりました」と返答した。