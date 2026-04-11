地方から上京する人々を待ち受けるのは吉か凶か。西日本の海沿いの田舎町で生まれ育った女性が高卒後に正社員として働き始めた都内の会社は「ブラック」だった。その後も災厄が降り注ぎ、生活苦に陥ったのに、誰も手を差し延べてくれなかった女性の半生をノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが取材した――。（前編／全2回）

厚生労働省によると、2025年3月時点の生活保護の申請件数は、2万2484件（前年同月比867件増加、4.0％増）。生活保護を開始した世帯数は、2万395世帯（同1062世帯増加、5.5％増）。賃金は上がらず、物価が異常に高騰する中、さらに生活保護が必要な人々が増えるのは必至な状況だ。 介護や毒親の取材現場で筆者が以前から気になっていたのは、経済的な困窮者が生活保護を忌避するケースが多いことだった。その背景には、不正受給問題はさることながら、生活保護の仕組みの複雑さや“得体の知れなさ”が影響しているのではないか。そんな問題意識を胸に、かつての生活保護受給者の話を通じて制度の実態を明らかにし、正しく救われる人や機会を増やしていきたい。

■20歳で消費者金融

関東在住の榎和泉さん（仮名・40代）は20歳の頃、急な引っ越し費用が必要となり、消費者金融のカードローンに手を出してしまった。

最初に借りた額は30万円。借りたお金を使って無事引っ越しすることはできたが、当然借金は返さなければならない。アミューズメント施設のアルバイトなどを掛け持ちして、毎月1万円ずつ返済する中、実家を出てから初めて母親から電話がかかってきた。

「弟の学費を貸してもらえん？」

榎さんの2歳下の弟が専門学校に進学するので、お金を貸してくれという。

「今振り返ると、本当に信じられません。『お金ない』って断ればよかったんですけど、『ええよ』って。なぜそんなに親にいい格好をしようとしたのか、今でもわかりません」

榎さんは、別の消費者金融から40万円借り、母親に貸した。以降、2社の消費者金融に毎月1万円ずつ返済するが、利息分を返済するだけで、一向に元本は減らなかった。

しかも、まだ20歳。欲しいものも、したいこともある。榎さんは、また新たに別の消費者金融から借りては返すを繰り返す「自転車操業」に陥っていった――。

写真＝iStock.com／Yusuke Ide ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide

■不機嫌な「よろずや」

西日本の海沿いの田舎町で生まれ育った榎さんの実家は、今で言うコンビニのような「よろずや」を祖父母の代から経営。榎さんは、1歳上に兄、2歳下に弟、10歳下に妹の4人きょうだいで育った。

実家は1階が店で、2階が住居になっていた。店は繁盛しており、小学生になると店を手伝い始めた。

「父は商売していたわりに内向的な人でした。私は父が怖くて嫌でした。お客さんがたくさんきて、忙しくなってくると、だんだん機嫌が悪くなって、『そんなに次々客が来ても、できるもんとできんもんがあるわな〜！』とか客に聞こえるような大きな声で言うんです。『お客さん、来なくなっちゃうよ。そういうこと、思い至らないのかな？』って、すごく不思議だったんですが、暇なら暇で不機嫌になるんです。しかもそれを隠さないんですよ。子どもの頃から、『そんなに不機嫌になるほど嫌ならやめればいいのに』と思っていました」

忙しくても暇でも店主が不機嫌な店で楽しく買い物などできない。それでも繁盛していたというから不思議だ。

家族での食事の時も、父親は何かにつけて不機嫌になり、気に入らないことがあるとダメ出しをした。

「座り方が悪いとか、ゆっくり食べろとか、何をしても文句を言われました。私たち子どもはみんなすごく緊張して食べてましたね。私はそんなピリピリした雰囲気が嫌で、いつもおどけたり茶化したりする役を買って出るようになりました。『笑わせとけば不機嫌にはならんやろ』みたいな感じで、必死でした」

榎さんにとって、実家はまさに、「機能不全家庭」だった。最も安全でくつろげる場所であるはずの家庭が、その役割を果たせない家庭。機能不全の主因である親に見られるパターンとして、

・拒絶

・矛盾（二重拘束・ダブルバインド）

・共感性の低さ、あるいは無共感

・親子間の境界線の欠如（侵害しやすい）

・親子逆転

・社会からの孤立

の5項目がしばしば挙げられるが、榎さんの父親は

「いつ不機嫌のスイッチが入るかわからないんです。『勉強しろ』と言われるから、普通に静かに勉強していたら、『何してるんだ』と怒る。『何をしてるかわからないから怒るんだ。わかるようにしろ！』と言われて、『どうすればいいんだ？』と思いました」

ということから、上記の「矛盾（二重拘束・ダブルバインド）」そのものだ。さらに、そんな父親に対する愚痴を、母親は榎さんに吐き出した。

「母は父からかばってくれましたが、それ以上に愚痴も聞かされました。父の愚痴もそうですが、母は父方の祖母にいじめられていて、祖母の愚痴も聞かされました。子どもの頃はまだ妹が小さくて、店が忙しい中で母と2人きりでいられる唯一の時間が、母の愚痴を聞いている間だったんです。でも、母が私を叱る時に、『あんた、大雑把なところがお祖母ちゃんにそっくり！』って言うんです。ひどいですよね……」

榎さんの母親には、「親子間の境界線の欠如（侵害しやすい）」「親子関係の逆転」が当てはまるかもしれない。

■「存在しない子」の兄と「道化師」の妹

「機能不全家族」で育った子どもは、以下の6つのタイプに分けられると言われている。

・ヒーロー（英雄）

・スケープゴート（生贄）

・ロスト・ワン（存在しない子）

・プラケーター（なだめ役）

・ピエロ（道化師）

・イネイブラー（世話焼き）

家庭のピリピリした空気が嫌で、父親を笑わせることに必死になっていたという榎さんは、父親にとっては「ピエロ」。母親にとっては「プラケーター」もしくは「イネイブラー」だった。

「兄はすごく勉強ができたんですが、私より先に生まれている分、余計に父親の標的にされていました。一番覚えているのは、父が夕食を作っているそばに兄が立っていて、兄が何を言ったかわかりませんが、突然兄が立っている横の壁に、手元の食材をバーンと投げつけたんです。父は私に対しても、話している途中で突然キレて、『もういい！』って言いながら沸騰していた鍋をシンクに大きな音を立てながら置いたりしました。ただ怖くて、何で怒ったのか、何が『もういい！』なのか、何もわかりませんでした」

両親との関係がかなり複雑なものだった上に、兄とも仲が悪かったという。

「兄は父に似て内弁慶で、突然怒り出したり、私が寝転がっていたら、わざわざ背中を踏みつけてきたりしました。ある程度成長してからは、兄は家では存在を消していましたね」

父親の標的になることを避けるためだったのだろうか。兄の生存戦略は、「ロスト・ワン」だったようだ。小学校では、「お前、榎の妹か？ あいつはあんなに静かなのにお前はうるさいな」とよく言われたという。

■旅館の仲居かお土産物工場か

田舎の小さな街で生まれ育った榎さんは、両親から「高校を卒業したら働くように」と言われていた。

「田舎の古い考え方が根強く残っていて、兄はものすごく学費のかかる関西の専門学校に通わせてもらっていましたが、私には『働け』と。本当は、クリエイティブ系の専門学校に行きたかったのですが、父が怖くて言い出せませんでした」

榎さんの地元で高卒の就職先といえば、宿泊施設や土産物工場などの観光関係しかない。だが、県外からの求人はその限りではなかった。榎さんは、東京都内の会社を複数受けた。

2001年3月。高校を卒業した18歳の榎さんは、4月からアミューズメント施設の店員として働くために上京。一人暮らしを始めた。

写真＝iStock.com／Hanafujikan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hanafujikan

■ハラスメントの只中へ

親元を離れ、都内のアミューズメント施設で働き始めた榎さんだったが、早速社会の洗礼を受けた。

「父のことで、たいていの怒号を浴びせられることには慣れているつもりだったんですが、慣れているとかいう問題ではありませんでしたね。『ブスで仕事ができないやつは生きてる資格がないから死んだほうがいいよ』とか、平気で言われるんです。まだ当時はハラスメントとかっていう概念が一般化していなかったんですね」

榎さんが勤めたアミューズメント施設は、アルバイトで現場が回っていた。そのためキャリアの長いバイトの立場が強く、正社員とはいえ新人の榎さんの立場は弱かった。

「（バイトは）20歳そこそこの大学生やフリーターなんで、今思うと腹が立ちますが、社員が怒鳴られるのが日常茶飯事でした。社員は、役職のある人や、20代半ばくらいの人もいたんですが、18〜20代前半はいないんです。たぶん辞めてしまうんでしょうね。同期には15人くらいいましたが、1年続いたのは私くらいでした」

写真＝iStock.com／kamisoka ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kamisoka

結局、榎さんは1年後に辞め、そのあとは別のアミューズメント施設や飲食店で働いた。

「辞めたことを父に言ったら怒られると思って、電話をする前から号泣していたら、逆に引かれたのか、怒られませんでした。実家に戻る発想は全くありませんでした」

2年に1度くらいは実家に帰っていたが、その度に「ピエロ」の役割を演じなければならず、一人暮らしのアパートに戻ると、いつも疲れ果てていた。

■ストーカーから逃れるために

2003年冬。20歳の榎さんはある日、ゴミを捨てるためにアパートのゴミの集積場に行くと、榎さん宛ての郵便物がビリビリに破かれて捨てられていたのを発見。

さらに、自分が住む部屋のすぐ傍にある非常階段を覗いてみたところ、人がいた形跡があった。

「コンビニの弁当とか、（漫画の）少年ジャンプとか飲み物とかのゴミがあったんです。さらに、ベランダに置いてあった洗濯機に土や石を入れられるイタズラや、下着や衣類の盗難にも遭いました」

ストーカー被害に気づき、半ばパニックになりながら警察に相談すると、

「まだ実害は出ていないですよね？」

と言われ、愕然。

「『殺されてからじゃないと動いてくれないんですか？』と呆れました。どうしようもないので、もう引っ越すしかないと思ったんですが、引っ越し代も、新しい部屋を契約するお金もなかったんです」

結局、消費者金融のカードローンで30万円を借りて引っ越し。その後1万円ずつ返済しているところへ追い打ちをかけるように、母親から連絡が。これが冒頭のシーンにつながる。

「弟の学費を貸してもらえん？」

断ればいいものを、榎さんは再度、消費者金融で借金をした。その後、彼女は急速に生活苦に陥り、風俗の世界に足を踏み入れ、最終的には生活保護を受けることになる。

なぜ、転落の連鎖を止めることができなかったのか――。

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旦木 瑞穂（たんぎ・みずほ）

ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー

愛知県出身。印刷会社や広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターなどを務め、2015年に独立。グルメ・イベント記事や、葬儀・お墓・介護など終活に関する連載の執筆のほか、パンフレットやガイドブックなどの企画編集、グラフィックデザイン、イラスト制作などを行う。主な執筆媒体は、東洋経済オンライン「子育てと介護 ダブルケアの現実」、毎日新聞出版『サンデー毎日「完璧な終活」』、産経新聞出版『終活読本ソナエ』、日経BP 日経ARIA「今から始める『親』のこと」、朝日新聞出版『AERA.』、鎌倉新書『月刊「仏事」』、高齢者住宅新聞社『エルダリープレス』、インプレス「シニアガイド」など。2023年12月に『毒母は連鎖する〜子どもを「所有物扱い」する母親たち〜』（光文社新書）刊行。

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（ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー 旦木 瑞穂）