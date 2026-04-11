「戦姫絶唱シンフォギア XV」より「イチイバル」を纏った雪音クリスが立体化。4月11日10時より予約開始
【TENITOL 雪音クリス】 予約期間：4月11日10時～5月18日23時59分 発送：10月予定 価格：8,800円
作品名：戦姫絶唱シンフォギア XV
フリューは、フィギュア「TENITOL 雪音クリス」の予約を4月11日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。受注販売となり、価格は8,800円。商品の発送は10月を予定している。
本商品は、「戦姫絶唱シンフォギア XV」より、シンフォギア「イチイバル」を纏った雪音クリスを、同社のお求めやすい価格帯のフィギュアブランド「TENITOL」で立体化したもの。迫力のあるクリスを楽しめる。全高は約200mm（台座含む）。【イメージ画像】
「TENITOL 雪音クリス」概要
作品名：戦姫絶唱シンフォギア XV
商品名：TENITOL 雪音クリス
SKU：AMU-TNL0204
価格：8,800円
販売形態：受注販売
商品サイズ：全高約200mm（台座含む）
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品
原型：スパロー
彩色：スパロー
撮影：Vaistar Studio
予約受付期間：4月11日10時～5月18日23時59分
発送時期：10月予定
ブランド：TENITOL
商品タイプ：ノンスケールフィギュア
予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか
(C)Project シンフォギアＸＶ