フリューは、フィギュア「TENITOL 雪音クリス」の予約を4月11日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。受注販売となり、価格は8,800円。商品の発送は10月を予定している。

本商品は、「戦姫絶唱シンフォギア XV」より、シンフォギア「イチイバル」を纏った雪音クリスを、同社のお求めやすい価格帯のフィギュアブランド「TENITOL」で立体化したもの。迫力のあるクリスを楽しめる。全高は約200mm（台座含む）。

「TENITOL 雪音クリス」概要

【イメージ画像】

作品名：戦姫絶唱シンフォギア XV

商品名：TENITOL 雪音クリス

SKU：AMU-TNL0204

価格：8,800円

販売形態：受注販売

商品サイズ：全高約200mm（台座含む）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：スパロー

彩色：スパロー

撮影：Vaistar Studio

予約受付期間：4月11日10時～5月18日23時59分

発送時期：10月予定

ブランド：TENITOL

商品タイプ：ノンスケールフィギュア

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

(C)Project シンフォギアＸＶ