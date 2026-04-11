◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との世紀の一戦が行われる５月２日の東京ドーム興行の観戦チケットのリセール販売が、１１日午後５時から「チケットぴあ」で開始される。大橋ジムの大橋秀行会長（６１）と井上尚弥も１１日、自身のＳＮＳで「本日４月１１日土曜日 １７時よりリセール販売があります 宜しくお願いします」と報告した。

同興行のチケットは今月１日に完売が発表された。当初１１日から予定されていた一般先着販売は行われないが、公式リセールサイトでの販売でチケット購入が可能となった。

２４年５月６日に東京ドームで井上がルイス・ネリ（メキシコ）を６回ＴＫＯで下した４大世界戦興行は４万３０００人を動員したが、大橋会長は「フルハウスは間違いない。今までで一番すごい。２年前とは比べものにならない」と話しており、ネリ戦以上の観客動員数になることが確実だ。

全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）

▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ＝１１勝８ＫＯ４敗）ｖｓ同級９位・田中将吾（大橋＝５戦全勝３ＫＯ）