HELLOKITTY×earPAPILLONNER♡大人可愛いリボンコラボが登場

世代を超えて愛され続けるHELLOKITTYと、遊び心のある雑貨ブランドearPAPILLONNERが初コラボ♡可愛らしさと上品さを絶妙にミックスした、大人女性も楽しめる特別なコレクションが誕生しました。リボンモチーフをさりげなく取り入れたデザインは、日常使いにもぴったり。いつものコーデにほどよいときめきをプラスしてくれる注目アイテムです♪

大人可愛いリボンデザイン



©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670188

今回のコレクションは、HELLOKITTYのアイコニックなリボンをearPAPILLONNERらしくアレンジしたブラックベースのアイテムが中心。甘すぎず、シックで洗練された印象に仕上がっています。

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定番の「樹脂パーツトート」は、ブランドの象徴でもある樹脂パーツがリボン仕様にアップデート。

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さらに牛革ポーチにはビッグリボンの刺繍を施し、存在感のあるアクセントに。シンプルな中に個性が光るデザインで、さりげなくおしゃれを楽しめます。

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こだわり感じる上質小物



©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670188

日本の職人技が光る文庫革財布は、浅草橋の工房で丁寧に作られた特別なアイテム。ファスナーの引手にもリボンモチーフがあしらわれ、細部までこだわりが詰まっています。

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670188

さらに晴雨兼用の折り畳み傘は、トップ部分にさりげなくリボンをプラス。機能性とデザイン性を両立した、毎日使いたくなる仕上がりです。

バッグや小物、アクセサリーなど含め、全13型のラインナップで展開予定です。

販売情報＆ブランドの魅力



本コレクションは、オンラインサイトPALCLOSETとZOZOTOWNにて2026年4月10日（金）より先行予約販売中（在庫が無くなり次第終了）。

まとめ♡大人のためのキティコラボ



可愛さだけでなく、上品さや実用性にもこだわったHELLOKITTY×earPAPILLONNERのコラボコレクション♡ブラックを基調にした落ち着いたデザインは、大人のコーデにも自然になじみます。

普段使いしやすいのに、さりげなく特別感を演出できるのも魅力。毎日に少しのときめきを添えるアイテムとして、ぜひチェックしてみてください♪