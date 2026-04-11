timelesz、菊池風磨に本音＆感謝の言葉贈る 原嘉孝が号泣
8人組グループ・timeleszが、10日に放送されたテレビ朝日系『騒音上等！音鳴り部1時間SP』に出演。メンバーが菊池風磨に本音と感謝の言葉を贈った。
【番組カット】わちゃわちゃ…！学ラン姿で教室で盛り上がるtimelesz＆盛山晋太郎
メンバーから「前髪をいじる」(寺西)「下ネタをいう」(猪俣)などのコメントが寄せられた中で感謝の言葉も。
原嘉孝は「守りたい、守ってもらいたい、一緒に歩んでいきたいと思えたメンバーと出会えた」と熱い思いを語り、橋本将生は「人生を大きく変えていただいた」と菊池が自身にとって良い影響を与えた存在になったという。猪俣周杜は「責任をもって僕たちの前を歩いてくれている」と菊池の責任感の強さに触れ、篠塚大輝は「入れて良かったと思ってもらえるように引っ張っていきたい」と力を込めた。菊池と同期の寺西拓人は「番組に呼んでいただけるのも風磨が頑張ってくれているから」と感謝を伝えた。
佐藤勝利は菊池のことを「愛情のある人」と表現。世の中の人にも「ちゃんと届いてほしい」と心の内を明かした。松島聡は「グループを続けていく選択を選んでくれてありがとう。1番人生が変わったのは、勝利と僕かもしれない。感謝の思いは伝え続けていきたい」と熱のこもったメッセージを贈った。
メンバーたちのコメントを受けた菊池は「僕も、守ってもらいたいと思えるメンバーに出会えたのは財産」と話すと、原が号泣。メンバーたちの強い絆が垣間見えた。
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メンバーから「前髪をいじる」(寺西)「下ネタをいう」(猪俣)などのコメントが寄せられた中で感謝の言葉も。
原嘉孝は「守りたい、守ってもらいたい、一緒に歩んでいきたいと思えたメンバーと出会えた」と熱い思いを語り、橋本将生は「人生を大きく変えていただいた」と菊池が自身にとって良い影響を与えた存在になったという。猪俣周杜は「責任をもって僕たちの前を歩いてくれている」と菊池の責任感の強さに触れ、篠塚大輝は「入れて良かったと思ってもらえるように引っ張っていきたい」と力を込めた。菊池と同期の寺西拓人は「番組に呼んでいただけるのも風磨が頑張ってくれているから」と感謝を伝えた。
メンバーたちのコメントを受けた菊池は「僕も、守ってもらいたいと思えるメンバーに出会えたのは財産」と話すと、原が号泣。メンバーたちの強い絆が垣間見えた。