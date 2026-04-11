ロバート馬場、チキンラーメンで”沼確定”の「汁なしオムラーメン」 斬新なレシピに反響相次ぐ
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「チキンラーメンで【屋台風！汁なしオムラーメン】パリパリ＆柔らか食感が織りなす新感覚レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】沼確定！チキンラーメンで「汁なしオムラーメン」
概要欄では「今回は子どもの頃から大好きなチキンラーメンを使わせていただき、タイの屋台飯からヒントを得た「オムチキンラーメン」を作りました。パリパリ＆柔らか食感、2つの食感が味わえる新感覚レシピですので、騙されたと思って、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
調理時間は9分、難易度も低めとあって、ファンからは「こんな作り方初めて見ました」「簡単でいいですね！早速作ってみます」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】沼確定！チキンラーメンで「汁なしオムラーメン」
概要欄では「今回は子どもの頃から大好きなチキンラーメンを使わせていただき、タイの屋台飯からヒントを得た「オムチキンラーメン」を作りました。パリパリ＆柔らか食感、2つの食感が味わえる新感覚レシピですので、騙されたと思って、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
調理時間は9分、難易度も低めとあって、ファンからは「こんな作り方初めて見ました」「簡単でいいですね！早速作ってみます」などといった感想が相次いで寄せられている。