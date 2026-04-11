気象台によると、桜島では10日正午ごろから、島内の傾斜計や伸縮計で山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。

小規模な火砕流をともなう噴火が発生するおそれ

南岳山頂火口及や昭和火口では、１ｋｍを超えて飛散する大きな噴石や小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあります。また、風下側では降灰に注意が必要です。

気象台は、南岳山頂火口や昭和火口で、この山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生した場合、桜島島内を中心に多量の降灰を伴う可能性があるとして注意を呼びかけています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中です。気象台は、南岳山頂火口と昭和火口からおおむね２キロの範囲で、大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

風下側では火山灰や小さな噴石が遠方まで降るほか、爆発に伴う大きな空振で窓ガラスが割れるおそれがあるため注意してください。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合には、１１日０９時から１２時までは火口から南東方向、１１日２１時から２４時までは火口から南東方向に降灰が予想されます。

１１日０９時から１２日０３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１１日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日１８時から２１時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼１１日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ６０ｋｍ ５ｋｍ

▼１２日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町、南大隅町、指宿市、曽於市

宮崎県 ：串間市

桜島の降灰予報 11日（下に画像で掲載）

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