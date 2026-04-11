ネクライトーキーが、ニューデジタルEPを8月5日に配信リリース。あわせて、リリース記念ワンマンライブと全国ツーマンツアーを開催する。

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夏にリリースされるEPには新曲4曲を収録予定。タイトルなど詳細は順次発表されるとのことで、新たなアーティストビジュアルが先行して公開された。“ネクラ（根暗）”、“クライ（暗い/Cry）”、“ライト（Light）”といったキーワードをバンド名に併せ持つ彼らが全身で恐竜じみたものを表現する、光と影を使った遊び心のある一枚となっている。

EPのリリース記念ワンマンライブは、EP発売当日の8月5日に開催。新譜収録曲をいち早く披露する場となる。

全国ツーマンツアー『オーキートーキー！全国編 vol.7』は9月よりスタート。『オーキートーキー！』はネクライトーキーが結成当初から開催しているツーマン企画で、2024年12月以来の開催となる第7弾は同企画史上最長の全国ツアーとなる。9月6日の福岡 Drum Be-1公演を皮切りに、11月5日の東京 Spotify O-WEST公演まで全国13会場を回る。対バン相手は後日発表予定。リリース記念パーティ、ツーマンツアーはいずれも抽選先行受付がスタートしている。

なお、ネクライトーキーは自身2作目となるBlu-ray映像作品『ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity（TOKYO）』を6月24日にリリース。コロムビアミュージックショップ限定販売で、初のオンラインサイン会も6月2日に開催予定だ。サイン付き商品の購入者にはアザージャケットへの直筆サインが付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）