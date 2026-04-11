「大失態だ」活躍しても冷遇される日本人MF、放出の動きに地元メディアが苦言「安価で手放せば、これまでで最大の失策になる」
リーズの田中碧は、限られた機会で印象的なプレーを見せた。だが、ダニエル・ファルケ監督の下でなかなかピッチに立つことができていないのは周知のとおりだ。
当然、去就が騒がれるのは避けられない。すでに複数クラブの関心もうわさだ。『Sky Germany』のフロリアン・プレッテンベルク記者は、田中が移籍に前向きと報じている。プレミアリーグ内での移籍に傾いており、1000〜1200万ユーロ（約18億5000万円〜22億2000万円）でリーズは手放す方針という。
これを受け、リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は４月９日、「本当に平凡なリターンだろう」と、報じられた金額での売却に否定的な見解を示した。
「今季は機会が限られているが、リーズで最も才能のある選手のひとりであることは変わらない。タナカを安価で手放せば、リーズにとってはこれまでで最大の失策となるだろう」
同メディアは「（出場機会の減少も）リーズの要求が安価になる理由として妥当ではない。また、タナカがプレミア残留に前向きとの報道も、サポーターを強く心配させているだろう」と続けた。
「タナカを逃せば、それだけで大きな失態だろう。だが、しばらくしてから彼がその価値を大きく下回る金額でライバルに移籍するのを見ることになったら、ほとんど許されないほどだ。上層部がUターンし、降格したとしても、シンプルに彼を残さなければいけないと気づくのが唯一の希望の光だ」
「約800万ポンド（約15億2000万円）での売却でも大きな利益となるだろう。だが、少なくともその２倍を求めるだけの権利があるはずだ。それ以下であれば、選手とサポーターのどちらにも損害となるだろう」
ファルケ監督の起用法に疑問符をつける地元メディアもある。少なくとも報じられている金額で田中を売るべきではないとの声は少なくない。リーズとファルケは、田中をどのように見ているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
当然、去就が騒がれるのは避けられない。すでに複数クラブの関心もうわさだ。『Sky Germany』のフロリアン・プレッテンベルク記者は、田中が移籍に前向きと報じている。プレミアリーグ内での移籍に傾いており、1000〜1200万ユーロ（約18億5000万円〜22億2000万円）でリーズは手放す方針という。
「今季は機会が限られているが、リーズで最も才能のある選手のひとりであることは変わらない。タナカを安価で手放せば、リーズにとってはこれまでで最大の失策となるだろう」
同メディアは「（出場機会の減少も）リーズの要求が安価になる理由として妥当ではない。また、タナカがプレミア残留に前向きとの報道も、サポーターを強く心配させているだろう」と続けた。
「タナカを逃せば、それだけで大きな失態だろう。だが、しばらくしてから彼がその価値を大きく下回る金額でライバルに移籍するのを見ることになったら、ほとんど許されないほどだ。上層部がUターンし、降格したとしても、シンプルに彼を残さなければいけないと気づくのが唯一の希望の光だ」
「約800万ポンド（約15億2000万円）での売却でも大きな利益となるだろう。だが、少なくともその２倍を求めるだけの権利があるはずだ。それ以下であれば、選手とサポーターのどちらにも損害となるだろう」
ファルケ監督の起用法に疑問符をつける地元メディアもある。少なくとも報じられている金額で田中を売るべきではないとの声は少なくない。リーズとファルケは、田中をどのように見ているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった