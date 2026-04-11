Snow Man渡辺翔太、撮影の中空きで恐怖体験「意識はあるのに体が全く動かなくて…」 『事故物件ゾク』ビジュアルコメンタリー特別公開
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が映画単独初主演を務めた『事故物件ゾク 恐い間取り』のBlu-ray＆DVDが6月17日に発売することが決定した。これを記念して、映像特典ビジュアルコメンタリーの冒頭部分の一部が特別公開された。
【動画】金縛りにあったエピソードも…！渡辺翔太＆畑芽育のビジュアルコメンタリー
ホラー映画である同作品の主人公は、タレントになる夢を諦めきれず福岡から上京し、ひょんなことから「事故物件住みますタレント」として活動を始めることになった桑田ヤヒロ。“必ず憑りつかれる部屋”“いわくつきの古い旅館”“降霊するシェアハウス”など、ヤヒロはTV番組やSNSのためのネタ欲しさに事故物件を転々。それぞれの物件に隠された謎に迫っていくが、優しく人一倍憑りつかれやすい体質のヤヒロに怪奇現象が次々と襲い掛かる。そしてある事故物件で想像を絶する恐怖とある真実に辿り着く――。
ホラー映画に初めて挑戦する渡辺が演じたのは、主人公「事故物件住みますタレント」桑田ヤヒロ。ヤヒロと惹かれ合うヒロイン・春原花鈴役は畑芽育、ヤヒロが所属する芸能事務所社長の藤吉清役は吉田鋼太郎が務めた。
監督は、前作に引き続きホラー映画の名手・中田秀夫。『リング』(98)で日本映画界のホラーブームをけん引しハリウッドへ進出、その後も、『クロユリ団地』(08)や、『スマホを落としただけなのに』(18〜)シリーズ、など、数々のヒット作・話題作を生み出し続けている。
豪華版Blu-rayの映像特典の目玉は、渡辺と畑によるビジュアルコメンタリーだ。“恐さヤワヤワ”副音声上映の収録風景をビジュアルコメンタリーとして収録。音声の裏で2人は一体どんな表情をしていたのか。一瞬のリアクションまで余すことなく映像に収められている。撮影時に実際に起きた恐怖体験も。まるで一緒に映画を観ているような、至福の時間が体感できる。
また、メイキング映像は、ホラーシーンの鬼気迫る撮影の裏側や撮影の合間に見せるリラックスした素顔など、まるで現場に立ち会っているような感覚で楽しめる。ほかにも、初主演への真っ直ぐな思いが語られた渡辺のインタビュー、劇中に潜む「隠しおばけ」の正体など、貴重な映像が収録されている。イベント映像集では、完成披露試写会、夏祭りイベント、公開前夜祭、大ヒット御礼舞台あいさつなど、大盛況で幕を閉じた数々のイベント映像を完全網羅。
さらに、封入特典ではここでしか手に入らない、渡辺、畑、松原タニシのオリジナルカード（3枚）＋御守り風カードケースセットが同梱されており、映画の余韻を楽しめるアイテムがついてくる。
【動画】金縛りにあったエピソードも…！渡辺翔太＆畑芽育のビジュアルコメンタリー
ホラー映画である同作品の主人公は、タレントになる夢を諦めきれず福岡から上京し、ひょんなことから「事故物件住みますタレント」として活動を始めることになった桑田ヤヒロ。“必ず憑りつかれる部屋”“いわくつきの古い旅館”“降霊するシェアハウス”など、ヤヒロはTV番組やSNSのためのネタ欲しさに事故物件を転々。それぞれの物件に隠された謎に迫っていくが、優しく人一倍憑りつかれやすい体質のヤヒロに怪奇現象が次々と襲い掛かる。そしてある事故物件で想像を絶する恐怖とある真実に辿り着く――。
監督は、前作に引き続きホラー映画の名手・中田秀夫。『リング』(98)で日本映画界のホラーブームをけん引しハリウッドへ進出、その後も、『クロユリ団地』(08)や、『スマホを落としただけなのに』(18〜)シリーズ、など、数々のヒット作・話題作を生み出し続けている。
豪華版Blu-rayの映像特典の目玉は、渡辺と畑によるビジュアルコメンタリーだ。“恐さヤワヤワ”副音声上映の収録風景をビジュアルコメンタリーとして収録。音声の裏で2人は一体どんな表情をしていたのか。一瞬のリアクションまで余すことなく映像に収められている。撮影時に実際に起きた恐怖体験も。まるで一緒に映画を観ているような、至福の時間が体感できる。
また、メイキング映像は、ホラーシーンの鬼気迫る撮影の裏側や撮影の合間に見せるリラックスした素顔など、まるで現場に立ち会っているような感覚で楽しめる。ほかにも、初主演への真っ直ぐな思いが語られた渡辺のインタビュー、劇中に潜む「隠しおばけ」の正体など、貴重な映像が収録されている。イベント映像集では、完成披露試写会、夏祭りイベント、公開前夜祭、大ヒット御礼舞台あいさつなど、大盛況で幕を閉じた数々のイベント映像を完全網羅。
さらに、封入特典ではここでしか手に入らない、渡辺、畑、松原タニシのオリジナルカード（3枚）＋御守り風カードケースセットが同梱されており、映画の余韻を楽しめるアイテムがついてくる。