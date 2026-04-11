『Coachella 2026』Creepy Nutsがきょう登場 YouTube配信のタイムテーブルをチェック
日本時間きょう11日、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催される音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（1週目）に、Creepy Nutsが登場する。
【動画】Creepy Nutsは午後3時5分から！『Coachella 2026』Gobiステージ配信ページ
Creepy NutsはGobiステージに出演。ライブの模様は午後3時5分からYouTubeで配信される。
6人組ガールズグループ・KATSEYE（Saharaステージ）のライブは正午から、ヘッドライナーとして出演するサブリナ・カーペンター（Mainステージ）のライブは午後1時5分から配信される。
なお、配信は各ステージごとにチャンネルが設けられ、それぞれ視聴できる。
【動画】Creepy Nutsは午後3時5分から！『Coachella 2026』Gobiステージ配信ページ
Creepy NutsはGobiステージに出演。ライブの模様は午後3時5分からYouTubeで配信される。
6人組ガールズグループ・KATSEYE（Saharaステージ）のライブは正午から、ヘッドライナーとして出演するサブリナ・カーペンター（Mainステージ）のライブは午後1時5分から配信される。
なお、配信は各ステージごとにチャンネルが設けられ、それぞれ視聴できる。