◇米男子ゴルフツアー マスターズ第2日（2026年4月10日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

初出場の片岡尚之（28＝ACN）は90位から出て5バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの75で回り、通算15オーバーで予選落ちした。

初めてのオーガスタはほろ苦い記憶になった。難コースに打ちのめされ予選落ち。それでも片岡は「パトロンの数も、クラブハウスも、環境も、コースの難易度も出てる選手も最高レベル。夢のような時間だった」と充実感をにじませた。

初日は84の大叩きで「やる気はゼロになった」とコメント。批判の声が耳に届き「たくさんの方に不快な思いをさせたことを反省した。プロとして言動と行動をしっかりしないといけないと今日の朝まで見つめ直した」と一晩中考えていた。一夜明けたこの日は「8個伸ばして予選通過しよう」と決意も新たにスタート。スコアを伸ばすことはできなかったが、5バーディーを奪い意地を見せた。

「（来年も出場する）チャンスがあるので積極的に狙って、もし出られるたら次こそはという気持ちでまた1年間頑張りたい」とリベンジの思いを胸にコースを後にした。