◇セ・リーグ 阪神5―3中日（2026年4月10日 バンテリンD）

今年1月、阪神・前川右京外野手（22）が中日・岡林らと行う三重県津市での自主トレを取材させてもらった。新年のあいさつもそこそこに前川が腰回りを触って頬を緩めた。「このオフ、体脂肪落としてるんですよ。分かりますか？」。昨季20％中盤だった体脂肪を野菜中心の食生活に変えるなどしてその時にはちょうど20％まで落ちていた。

理由は明確だった。「段々、腰が回らなくなってきたんです。動ける体にしないといけないなと昨年痛感した。体脂肪は順調に減っていて、18とか19にしたいんです」。前川の強いスイングを生み出すのは「腰回転」だ。少しスリムになった腰回りで勝負の5年目を迎えていた。

前夜、9回2死一、三塁で代打起用され、中日の守護神・松山の144キロフォークを右翼へはじき返した殊勲の一打はその強い腰回転が発揮された今季初安打。同期入団の中川が開幕左翼をつかみ、同世代の大卒・立石も鳴り物入りで入団してきた。危機感がないはずがない。塁上での絶叫は前川の逆襲の咆哮そのものだった。（遠藤 礼）