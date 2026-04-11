『時すでにおスシ!?』磯田泉美役に有働由美子 キャラクター紹介（10）
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、有働由美子が演じる磯田泉美を紹介する。
【写真多数】豪華11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
有働由美子が演じる磯田泉美は、みなとの高校の同級生であり親友。推しであるハリウッド俳優が鮨好きという情報を耳にし、「鮨職人になろう！」と“鮨アカデミー”にみなとを誘った張本人。堅実派なみなととは違って、突飛なことを思いついては突っ走るタイプの自由な女性で、現在はピラティスのインストラクターをしている。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
有働由美子が演じる磯田泉美は、みなとの高校の同級生であり親友。推しであるハリウッド俳優が鮨好きという情報を耳にし、「鮨職人になろう！」と“鮨アカデミー”にみなとを誘った張本人。堅実派なみなととは違って、突飛なことを思いついては突っ走るタイプの自由な女性で、現在はピラティスのインストラクターをしている。