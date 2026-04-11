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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

だらだらと過ごしたい人へ。3月23日に発売したTHANKO（サンコー）の「怠惰なあなたの膝上テーブルクッション」をどうぞ。

飲み物、お菓子、スマートフォンといった必需品を膝上に集結させ、ソファやベッドから一歩も動かずにすみますよ。

■この記事で紹介している商品

THANKO 怠惰なあなたの膝上テーブルクッション ホワイト ブラック HCSP26SWH HCSP26SBK スマホスタンド タブレットスタンド スマホホルダー タブレットホルダー ひざ上テーブル クッション MagSafe（マグセーフ）対応 スマホ固定 ドリンクホルダー 膝上 デスク iPhone Android タブレット ソファ (ブラック) 5,480円 Amazonで見る PR PR 5,480円 楽天で見る PR PR

オールインワン設計で「だら活」を完璧サポート

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「怠惰なあなたの膝上テーブルクッション」は、商品名からして「やってくれてるな」感がありますよね。

こちらはTHANKOが推し進めている「だら活」――肩の力をぬいてだらだらと過ごすことで、心地よい幸福感を感じる活動から生まれたアイテムです。

まずは写真のように、膝の上へ置きましょう。

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すると、スマホスタンドとタブレットスタンド（MagSafe対応・ストッパー付き）、2つのドリンクホルダー（お菓子入れにしても可）、小物入れがすべて手の届く範囲に整います。

ソファやベッドで非武装のまま「だら活」をすると、「寝転がってスマホを見ていたら顔に落としていまい痛みに悶絶」「膝の上にPCやタブレットを置くと不安定」 「ソファに飲み物をこぼした」 なんて可能性も…。しかし本アイテムがあれば、そんな災難は回避できます！

スタンドは角度調整も可能なので、手ぶらで動画視聴を楽しめますよ。

低反発クッションが太ももにフィット！ ぐらつかず安定

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土台部分には太ももにしっかりフィットする低反発クッションが採用されているため、膝の上でもぐらつきにくくなっています。

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膝から下ろせばミニテーブルや卓上テーブルになり、座椅子や車の後部座席などでも安定して使用できますよ。

「怠惰なあなたの膝上テーブルクッション」を手にした時、それが「究極だら活」の始まりです！

●ブラック

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●ホワイト

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商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

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