「春の服選びって難しい、、」→【無印良品】へ！ 40・50代が羽織りたい「サマ見えジャケット」

気温差が激しい春は「何を着るのが正解？」と悩むことも。まだ残る肌寒さ対策をしながらサマ見えも狙うなら、バサッと羽織っておしゃれに決まるジャケットがうってつけ。今回は、ミドル世代におすすめしたい【無印良品】のジャケットをご紹介します。春に着やすいサラリとしたリネンアイテムをピックアップしたので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

大人カジュアルになじむリネンジャケット

【無印良品】「婦人 太番手リネンジャケット」\12,900（税込）

シャツ感覚で着られそうなコンパクトなリネンジャケット。両サイドのポケットや大きめのボタンが、シンプルさの中にも遊び心を感じさせます。顔料コーティングを施したハリ感のあるリネン素材は、ナチュラルな表情も楽しめる一着。

気負いすぎないきちんと感

【無印良品】「婦人 リネンリヨセルショートジャケット」\12,900（税込）

きちんと感が欲しい人には、テーラードジャケットがおすすめ。旬なバランスに導いてくれるショート丈で、一点投入でサマ見えが狙えるかも。かっちりとしたデザインですが、リネンのラフな質感で肩の力が抜けた雰囲気で着られそう。首まわりの開いたインナーでヘルシーに肌見せをして、春らしい抜け感のあるコーデに仕上げてみて。

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writer：Emika.M