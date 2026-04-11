部屋の隅でキョトンとした顔をして立ち止まっていた猫ちゃん。いったいどうしたのかと様子を見ていた結果…予想外すぎる反応を見せる猫ちゃんの光景に、「どないしたぁっ～！？（笑）」「笑いが止まらないです」と、戸惑いと温かい笑いが巻き起こることに。投稿は280万再生を超える反響を見せています。

【動画：キョトンとした顔で『カメラを見つめていた猫』が、突然……驚きの『変化』】

部屋の隅で立ち止まっていたルナちゃん

Instagramアカウント『麦わら猫のルナ』に公開された投稿が注目を集めています。そこに映っていたのは、麦わら猫のルナちゃんの思わず笑顔になってしまう光景。ある日、ルナちゃんの飼い主さんは部屋の隅でルナちゃんを見かけたそう。ルナちゃんはその場に立ち尽くしたまま、首を傾けて何かを考えているご様子。

いったいどうしたのかと、そのまま様子を見守っていたところ…ルナちゃんは突然黒目をバッと開いて何かに視線をロックオン。いったい、ルナちゃんの身に何が起こったのでしょうか？

一瞬で『やんのかモード』に突入！

可愛らしく首をかしげて何かを考えていたご様子のルナちゃん。すると次の瞬間…ルナちゃんは突然前のめりになって、背中を高く上げ『やんのかモード』に！いったい、ルナちゃんは何を見つけたのでしょうか？

その山のように盛り上がった背中と下に向いたヒゲ、まん丸の黒目からは警戒している様子がひしひしと伝わってきます。

『やんのかステップ』で近づいてくる姿にほっこり♪

何を見つけたのか、一瞬で『やんのかモード』に突入したルナちゃん。そして警戒体勢が整ったルナちゃんは、そのままカメラの方へずんずんと歩いてきたそう！普段はあまり見ることがないその光景と動きに、なんだか妙な笑いが込み上げてきてしまいます。

また別の日には、後ろ向きのやんのかステップも披露してくれたそう。ルナちゃんは全身を膨らませてそろりそろりとさりげなく隣の部屋へ移動したあと、部屋の奥へと飛び跳ねていったといいます。

いったい、ルナちゃんは何を見てしまったのか…投稿を見ている人に様々な想像を掻き立たせてしまうのでした。

カメラを見つめていたルナちゃんが、突然『やんのかモード』になる光景には、「めちゃくちゃ威嚇しながら寄ってくるｗ」「怒ったぞーって向かってくるの激カワです♡」「黒目がフワッと広がるのかわいいです」と絶賛の声が寄せられることに。感情表現豊かなルナちゃんの姿に思わず笑顔になってしまう人が続出しています。

Instagramアカウント『麦わら猫のルナ』では、そんなルナちゃんと家族たちの、温かな日常の様子が綴られていますよ。

ルナちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「麦わら猫のルナ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。