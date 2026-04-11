本拠地レンジャーズ戦

米大リーグ、ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地レンジャーズ戦に臨む。大谷翔平投手は「1番・DH」で出場。試合前、スタジアム周辺に広がった異様な光景に、米記者が熱い視線を注いだ。

米紙「カリフォルニア・ポスト」のエドワード・ルイス記者が思わずカメラを向けた。そこにあったのは長蛇の列。この日は、大谷が昨季のリーグ優勝決定シリーズ第4戦で1試合3本塁打、10奪三振を記録した一戦を記念したボブルヘッド人形が配布される「ボブルヘッドデー」で、人形を求めるファンの待機列ができていた。

ルイス記者はXで実際の映像を公開。文面には「ショウヘイ・オオタニのボブルヘッドを手に入れるために、ファンはすでに長蛇の列を作っている。先頭の2人は午前11時に着いたそうだ。プレイボールから8時間以上も前だ」と綴って驚いていた。

大谷は7日（日本時間8日）のブルージェイズ戦で2009年のイチロー（マリナーズ）に並ぶ、日本人選手として最長タイの43戦連続出塁をマーク。この試合で最長記録に挑む。



（THE ANSWER編集部）