女優の永作博美（５５）は１５歳の息子、１２歳の娘を育てる母親で、仕事と家事・育児の両立に奮闘している。生活の基盤で、仕事の原動力でもある家族を「喜怒哀楽を教わった感情の宝庫」と語る。現在は１４年ぶりの民放連ドラ主演となるＴＢＳ系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）で自身と重なる母親役を好演。「世のお母さんたちにエールを送りたい」と意欲を燃やしている。（有野 博幸）

数々の映画賞に輝いた実力派女優も、家庭では妻であり母親だ。永作は「家に帰ったら、どんなに疲れていても家の端から端まで行ったり来たりして、家事をやるモードになりますね。疲れ果てて勝手に涙が出ることもあります」。慌ただしい日々であっても「植物に水をあげて土に染み込むのを見るのが好き」。小さな幸せを大切にしている。

家族の存在は仕事の原動力でもある。「家族は喜怒哀楽を教わった感情の宝庫。特に怒り。毎日一緒にいるのに、こんなに腹がたつものなのか。愛情があるからこそ、怒るんですけどね」。演技にも通じるものがあり「演じるということは感情をどう操るか、どう表現するか。だから、いろんな感情を知る必要がある。人と関わるのは面倒くさいけど、面倒くさいことが生きることなんですよね」としみじみと語る。

３人組アイドルグループ「ｒｉｂｂｏｎ」のメンバーとして、１９８９年に歌手デビュー。アイドル卒業後は女優に転身したが、当初から「何としても芸能界で成功したい」というタイプではなかった。「景気が良くて華やかな時代。周りにはどんどん前に行きたい人がたくさんいました。それを見る度に『私は違うな』と思っていました」。特に女優業には苦手意識があり「人前でお芝居をするなんて恥ずかしい。あり得ないと思っていました」。

ドラマに出始めた頃、翌日の撮影に向けてマネジャーに持ち物を尋ねると「やる気と前向きな気持ち」と言われたことを、今でも覚えている。

実はその頃、芸能界での将来に不安を感じて調理師学校に通っていた。「料理の仕事も考えてましたね。ちゃんと卒業しましたよ」。料理の腕前は家庭で生かされ、最近もインスタグラムに投稿した酢豚の写真が注目された。「番組で作ったらおいしくて、家でも子供たちに大好評でした。人生、無駄なことは何一つないですね」

女優としてのターニングポイントは、９３年の劇団☆新感線の舞台「タイムスリップ黄金丸」だ。演出の、いのうえひでのり氏（６６）から稽古で厳しい指導を受ける日々。「嫌すぎて『早く帰りたい』という気持ちも含めて『こうなっちゃったら、しょうがないじゃない』というセリフをぶつけました」。その時、初めていのうえ氏から褒められたという。「それで心に火がつきましたね」

２００３年の「ドッペルゲンガー」（黒沢清監督）から映画の世界にも進出した。「テレビドラマではカメラが寄ってきて、分かりやすい芝居を求められた。でも、黒沢監督の映画では『そこにいて何もしなくていい』ということを教わった。視界が一気に広がりました」。その後は「腑抜けども、悲しみの愛を見せろ」「八日目の蝉」などで報知映画賞、日本アカデミー賞、ブルーリボン賞などの栄冠を手にし、映画女優としての地位を確立した。

「時すでにおスシ！？」のオファーには「まさか私に！？」と驚いたという。「だって５０代のヒロインでドラマって、そんな大それた発想ないですよね」。ただ台本を読み進めていくと「お母さんを応援するドラマだ」と気付かされた。「お母さんは家事を頑張っているのに対価があるわけじゃないし、褒めてもらえるわけじゃない。だから、今回は普通のお母さんを元気いっぱいに演じて、世のお母さんにエールを送りたい」

演じる待山みなとは一人息子が就職し、子育てを卒業。「３か月で鮨（すし）職人になれる」という鮨アカデミーに通う。自身も「思い立ったが吉日」が座右の銘だ。「思い立ったら躊躇（ちゅうちょ）せず、やらずにいられないタイプですね。後悔することもあるけど、試すことは素敵な行動。小さな第一歩をどれだけ進めるかで、人生を豊かにできる。誰かに誘われたとしても自分の一歩。このドラマも、そのきっかけになればいいな」

鮨アカデミーの講師・大江戸海弥役の松山ケンイチ（４１）とは、０８年の映画「人のセックスを笑うな」（井口奈己監督）以来１８年ぶりの共演になる。

「感慨深いですね。もともと、松山くんは強い意志のある芝居をする人。軸がぶれず、周囲に左右されないタイプ。１８年前の映画では、アドリブのやり取りも含めて関係がしっかりとできています」と絶大な信頼を口に。「ぶれない人が、ぶれるのも見てみたいです」と期待した。

４日の制作発表で、松山から共演について「より感情をぶつけていけたら。そこから恋が芽生えたらいいな。台本に（恋愛）描写がなくても作っていきますから」という愛のある言葉を受け取った。「松山くんは私のこと、大好きでしょうね」と冗談交じりにニッコリ。「長い時を経て新たな関係を築けるのはワクワクします」。どんな化学反応が起こるのか。やる気と、前向きな気持ちを秘めて撮影現場へと向かう。

〇…永作は「時すでにおスシ！？」で息子の就職により「自分時間」を見つめ直す役どころ。「お母さんは家族に全てを注いでいるあまり『私は何者だっけ？』となる時が多々ある。それは私も想像できる。クスッと笑える場面が多くて、ずっと楽しく見られるドラマ」と話した。松山のほか、ファーストサマーウイカ（３５）、中沢元紀（２６）、山時聡真（２０）、佐野史郎（７１）らが出演する。

◆永作 博美（ながさく・ひろみ）１９７０年１０月１４日、茨城県生まれ。５５歳。８９年にアイドルグループ「ｒｉｂｂｏｎ」で歌手デビュー。２００３年「ドッペルゲンガー」で映画初出演。０７年「腑抜けども、悲しみの愛を見せろ」で報知映画賞助演女優賞。１１年「八日目の蝉」で同主演女優賞。０９年、映像作家の内藤まろ氏と結婚。１０年に長男、１３年に長女を出産。１５６センチ、血液型Ｂ。